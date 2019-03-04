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Çocuk Atletizmi Projesi aynı coşkuyla devam ediyor

“IAAF Çocuk Atletizmi” Projesi Alanya’dan sonra Bartın’da da organize edilerek ülkeyi kucaklamaya devam ediyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:18
Çocuk Atletizmi Projesi aynı coşkuyla devam ediyor

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Çocuk Oyunları Koordinatörlüğü tarafından organize edilen “IAAF Çocuk Atletizmi” Projesi Alanya’dan sonra Bartın’da da organize edilerek ülkeyi kucaklamaya devam ediyor.

 

01-02 Mart 2019 tarihlerinde Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okul Müdürlüğü’ne bağlı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin katıldığı seminerin teori dersleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi toplantı Salonunda, çocuk uygulamaları ise Fatih İlkokulu Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

 

Gerçekleştirilen “IAAF Çocuk Atletizmi” projesine kaydını yaptıran 72 kursiyerden 70’i katıldı. Seminerde kursiyerlere teori ve uygulama dersleri verildi. 3-12 yaş grubu çocuklara yaptırılan uygulamalara da Fatih ilk ve Ana Okulundan 100 öğrenci katıldı.

 

Seminerin açılışını IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı. Ayaz, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği IAAF’ın projeyi kendisine bağlı 196 ülkede gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Bu proje ile genç nüfus sayısıyla Avrupa’nın ilk sırasında yer alan ülkemiz geleceğinin teminatı çocuklarının sağlıklı ve mutlu bireyler olabilmesine katkı verebilmeyi ve çağımızın en büyük sorunlarından obezite ile mücadele etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca bu proje ile keşfedilmeyi bekleyen milyonlarca yetenek keşfedilerek gelecekteki şampiyonlarımız olabilmesi sağlanacaktır" dedi.

 

Ayaz konuşmasını, geleceğimizin teminatı olan çocuklara yönelik dünyadaki en etkin olan bu projeye gerekli desteği esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Federasyon Başkanı Fatih Çintimar’a, Yönetim Kurulu üyelerine, projeyi talep eden kurumlara ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek tamamladı.

 

Seminerin “Y” nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş ile Çocuklarda Antrenmana Geçişte Fizyolojik Farklılıklar ve Uyum, Çocuk Atletizmi Programı ve Uygulama Modelleri dersleri IAAF Çocuk Atletizmi Eğitici grup üyesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Atletizm Antrenörü Mehmet Serkan Aydın tarafından verildi. Uygulama bölümüne katılan 80’i ilk, 20’si Ana Okuldan toplam 100 çocuğa eğlenceli atletizm oyunları da teori derslerini veren eğitmenlerin nezaretinde seminere katılan 70 kursiyer tarafından yaptırıldı.

 

Projeye IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörlüğünce ilave edilen “Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım” dersi ise Psikolog Gözde Erdem tarafından verildi.



Eskimeyen değerler unutulmadı

 

“Geçmişine Değer Vermeyenler Geleceklerine Yön Veremezler” sloganı doğrultusunda projeye dahil edilen “Eskimeyen Değerler” bölümüne; Türk atletizminin efsane atleti İsmail Akçay, Bartın BESYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Güçlü, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Milli Tekvandocu Songül Karaüzüm Demirel ve Beden Eğitimi Öğretmeni ve Antrenör Betül Ayhan davet edildi. Davet edilen eskimeyen değerler Necdet Ayaz’ın moderatörlüğünde kursiyerlere slayt ortamında tanıtıldıktan sonra Atletizm Federasyonunca yaptırılan plaket ile ödüllendirildi.

 

Eskimeyen Değerlerin ödülleri Proje Koordinatörü Necdet Ayaz, Gazeteci IAAF Çocuk Atletizmi Karar Grup Üyesi Nezir Önal, Psikolog Gözde Erdem ve Proje Eğitmeni Mehmet Serkan Aydın tarafından verildi.



Kursiyerlere proje sunumları yaptırıldı

 

Seminere katılan 70 kursiyere, Çocuk Oyunları Koordinatörlüğünce hazırlanan ve kura sonucu kendilerine verilen konuların sunumları yaptırıldı. Gruplar halinde ve slayt ortamında sunumlarını gerçekleştiren kursiyerler proje ile ilgili ilk deneyimlerini de gerçekleştirmiş oldu.

 

Proje sunumu sonrasında gerçekleştirilen tören ile kursiyerlere sertifikaları verildi. Sertifikalarını alan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce Halk Eğitim Müdürlüklerinde açılan spor kurslarına “Modül” olarak dahil edilen “IAAF Çocuk Atletizmi” projesini aranan koşulları yerine getirmeleri halinde ücreti mukabilinde kurs açabilme hakkını da elde etmiş oldu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:18
  1. Bartın
  2. Aydın
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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