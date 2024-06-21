Çocuğunuzun matematik zekasını coşturan yöntem!

Çocuklar için uykunun kalitesi ve süresinin büyük önemi bulunuyor. Uykuda beyin ve vücut dinlenirken, uyku esnasında büyüme hormonu salgılıyor. Çocuğun kaliteli, düzgün uyuması hem gelişimini hem de bilişsel fonksiyonlarını olumlu etkiliyor.

Çocukların uykusuyla ilgili araştırmalar yapıldığını anlatan Öztura, uyku apnesi, geniz eti olan, rahat nefes alamayan çocukların ameliyat sonrası kaliteli uyudukları, bu şekilde matematik zekalarının arttığının bilimsel bazı çalışmalarda gösterildiğini söyledi.

Öztura, çocukların uyku süresinin yaş gruplarına, kişisel durumuna göre değiştiğini belirterek, çocuk ve ergen gruplarda genel olarak sağlıklı gelişim için ortalama 7-8 saat uykunun önemli olduğunu vurguladı.

Sabah gazetesinden Burcu Şen'in haberine göre, Öztura "Uykuya hazırlanış süreci de var. Stresli dönemlerde uyumaya 1 veya yarım saat kala rahatlatıcı ara süreç öneriyoruz. Örneğin kitap okunup, sosyal medyada gezinilecekse telefon ekranı sarı ışığa geçirilebilir..."

"Telefonun mavi ışığı uyarıcı etki yaptığından önerilmiyor. Kişinin melatonin (uyku hormonu) salgılamaya başlaması için ışık uyarısının baskılanması lazım" ifadesini kullandı.

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