Çocuğunuzun kanser olmaması için...

“Bi’şi olmaz..” veya “Elimden ne gelir..” türünden bahaneler, üşengeçlikler çocuklarımızı daha tomurcukken solduruyor..



Her 1 milyon çocuktan 120-140’ı kanser oluyor. Türkiye’de her yıl 2 bin 500 çocuk kanserli hastalara katılıyor. Erken, etkin ve doğru tedavi ile çocuk kanserlerininüstesinden geliniyor. Devlet bedava hizmet veriyor. İyileşme oranı yüzde 70-80’lere çıkabiliyor.

Çocukları anne karnından itibaren kanserden korumak ise anne babalara düşüyor.

BUNLARA DİKKAT!

Kanserin gelişmesinde genetik faktörlerin rolü inkar edilemez. Ancak çevresel faktörler de kansere yol açabiliyor. Bu çevresel etkenlerden çocukları uzak tutmaya çalışmak, yetişkin yaşta çıkabilecek kanserlerden de koruyabiliyor.

Mümkün olduğunca mikrodalga fırın kullanmayın ve çocuğunuzu ileri teknoloji ürünü televizyonların yakınında uzun süre oturtmayın.

Sigara içmeyin. Böylece çocuğunuza kanserojen taşımamış olursunuz.

Çocuklarınızı gezdirmek için trafiği yoğun alanlara çıkarmayın. Özellikle toksik gazlar zeminden ilk 90 cm’de birikir ve çocuklar bu toksik petrol ürünlerine daha çok maruz kalırlar.

Evde kullandığınız zemin taş, mermer veya ahşap parke olsun.

Halı kullanacaksanız sentetik halılardan uzak durun.

Yer temizliğinde tercihen kokusuz, saf sabun kullanın.

Yataklarda gerçek pamuklu yorgan ve şilte kullanın.

Çocuğunuza plastik oyuncak almayın.

Emzik kullanacaksanız silikon olanları tercih edin. Lateks veya kauçuk olanlar kanserojen nit-rosamin maddesi içerebilir.

Çocuğunuza mümkün olan en uzun süre anne sütü verin.

Çocuğunuzu rafine şeker içeren ürünlerle geç karşılaştırın. Ya da hiç tanıştırmayın.

Çocuğunuzu bol meyve ve sebze ile besleyin. İlk 2 yaşta portakal suyu ve muz tüketiminin kan kanserini azalttığını bildiren çalışmalar var.

D vitamini günümüzde antikanser özelliği vurgulanmaya başlayan bir vitamin. Çocuklarınızın uygun zamanlarda güneşlenmesini sağlayın.

ÇOCUKLARINIZDAN SAKINMANIZ GEREKEN SÖZDE GIDALAR!

Sosis: İçinde çok fazla nitrat vardır. Kanser koruma koalisyonu, çocukların ayda 12 adetten fazla sosisli sandviç yememelerini önermektedir. Sosisli sandviçsiz yapamıyorsa, sodyum nitratsız yapılan cinsini satın alın.

İşlenmiş et ve pastırması: Sosisli sandviçte, pastırmada ve diğer işlenmiş etlerde bulunan aynı yüksek sodyum nitrat aynı şekilde kalp hastalığı riskini yükseltiyor. Eğer pastırmada doymuş yağ varsa kanserde payı artıyor.

Yağda kızarmış şekerli çörek veya lokma: Lokmalar kansere yol açan çiftli dertlerdir. Birincisi, bunlar beyaz undan, şekerden ve hidrojene yağdan yapılır, sonra yüksek ısıda kızartılır. Bunlar, belki de kanser riskini arttırmak için en zararlı yiyecekler.

Kızarmış patates: Lokmalar gibi, kızarmış patates de hidrojene yağdan yapılır, sonra yüksek ısıda kızartılır. Bunlar ayrıca, kızarma işlemi sırasında ortaya çıkan ve kansere sebep olan akrilamid maddesini de içerir.

Cips, kraker ve kurabiye, bisküvi... Tümü genellikle beyaz un ve şekerden yapılır. Etiketinde “trans yağlar içermez” yazılı olsa bile, genellikle az miktarda trans yağ vardır.