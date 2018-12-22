THY- Euroleague
0553 313 94 23

Çocuğunuzun kanser olmaması için...

Sağlıksız gıdalar, genetik yatkınlık, çevresel faktörler gibi nedenlerle daha anne karnından itibaren çocuklar kanser riski üreten faktörlere maruz kalıyorlar. Maalesef bu riskin artmasından birinci derecede sorumlular anne ve babalar.

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:03
Çocuğunuzun kanser olmaması için...

“Bi’şi olmaz..” veya “Elimden ne gelir..” türünden bahaneler, üşengeçlikler çocuklarımızı daha tomurcukken solduruyor..

Her 1 milyon çocuktan 120-140’ı kanser oluyor. Türkiye’de her yıl 2 bin 500 çocuk kanserli hastalara katılıyor. Erken, etkin ve doğru tedavi ile çocuk kanserlerininüstesinden geliniyor. Devlet bedava hizmet veriyor. İyileşme oranı yüzde 70-80’lere çıkabiliyor.

Çocukları anne karnından itibaren kanserden korumak ise anne babalara düşüyor.

BUNLARA DİKKAT!

Kanserin gelişmesinde genetik faktörlerin rolü inkar edilemez. Ancak çevresel faktörler de kansere yol açabiliyor. Bu çevresel etkenlerden çocukları uzak tutmaya çalışmak, yetişkin yaşta çıkabilecek kanserlerden de koruyabiliyor.

Mümkün olduğunca mikrodalga fırın kullanmayın ve çocuğunuzu ileri teknoloji ürünü televizyonların yakınında uzun süre oturtmayın.

Sigara içmeyin. Böylece çocuğunuza kanserojen taşımamış olursunuz.

Çocuklarınızı gezdirmek için trafiği yoğun alanlara çıkarmayın. Özellikle toksik gazlar zeminden ilk 90 cm’de birikir ve çocuklar bu toksik petrol ürünlerine daha çok maruz kalırlar.

Evde kullandığınız zemin taş, mermer veya ahşap parke olsun.

Halı kullanacaksanız sentetik halılardan uzak durun.

Yer temizliğinde tercihen kokusuz, saf sabun kullanın.

Yataklarda gerçek pamuklu yorgan ve şilte kullanın.

Çocuğunuza plastik oyuncak almayın.

Emzik kullanacaksanız silikon olanları tercih edin. Lateks veya kauçuk olanlar kanserojen nit-rosamin maddesi içerebilir.

Çocuğunuza mümkün olan en uzun süre anne sütü verin.

Çocuğunuzu rafine şeker içeren ürünlerle geç karşılaştırın. Ya da hiç tanıştırmayın.

Çocuğunuzu bol meyve ve sebze ile besleyin. İlk 2 yaşta portakal suyu ve muz tüketiminin kan kanserini azalttığını bildiren çalışmalar var.

D vitamini günümüzde antikanser özelliği vurgulanmaya başlayan bir vitamin. Çocuklarınızın uygun zamanlarda güneşlenmesini sağlayın.

ÇOCUKLARINIZDAN SAKINMANIZ GEREKEN SÖZDE GIDALAR!

Sosis: İçinde çok fazla nitrat vardır. Kanser koruma koalisyonu, çocukların ayda 12 adetten fazla sosisli sandviç yememelerini önermektedir. Sosisli sandviçsiz yapamıyorsa, sodyum nitratsız yapılan cinsini satın alın.

İşlenmiş et ve pastırması: Sosisli sandviçte, pastırmada ve diğer işlenmiş etlerde bulunan aynı yüksek sodyum nitrat aynı şekilde kalp hastalığı riskini yükseltiyor. Eğer pastırmada doymuş yağ varsa kanserde payı artıyor.

Yağda kızarmış şekerli çörek veya lokma: Lokmalar kansere yol açan çiftli dertlerdir. Birincisi, bunlar beyaz undan, şekerden ve hidrojene yağdan yapılır, sonra yüksek ısıda kızartılır. Bunlar, belki de kanser riskini arttırmak için en zararlı yiyecekler.

Kızarmış patates: Lokmalar gibi, kızarmış patates de hidrojene yağdan yapılır, sonra yüksek ısıda kızartılır. Bunlar ayrıca, kızarma işlemi sırasında ortaya çıkan ve kansere sebep olan akrilamid maddesini de içerir.

Cips, kraker ve kurabiye, bisküvi... Tümü genellikle beyaz un ve şekerden yapılır. Etiketinde “trans yağlar içermez” yazılı olsa bile, genellikle az miktarda trans yağ vardır.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 15:03
  1. çocuk sağlığı
  2. çocuk kanserden nasıl korunur

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    1. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    2. CHP'lilerin çakma atası: AK Partili..
    3. Ersun Yanal'lı Fenerbahçe, galibiyet..
    4. İran'daki uçakların yüzde 50'si "uçuşu..
    5. CHP'de muhafazakar oy telaşı!
    6. Çocuğunuzun kanser olmaması için...
    7. Erdoğan’ın operasyonu bekletme..
    8. "Terör örgütü güvenlik güçlerinin..
    9. 8 kişinin hayatını kaybettiği Sudan'da..
    10. Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı..
    11. Erdoğan, karşılaştığı dükkan sahibine..
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'da!
    13. İzmir'de Enduro ve ATV yarışları..
    14. Kurum: 10 milyar TL'lik bedel yatırıldı
    15. Sokak ortasında korkunç infaz! 5..
    16. Didim açıklarında 44 kaçak göçmen..
    17. Bağırsak hastalıkları hangi bölüm bakar?
    18. Duş almak için girdiği banyoda can verdi
    19. Tek batında 5 kuzu doğurdu!..
    20. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    Binali Yıldırım 'affı' açıkladı, gözyaşlarını tutamadı!
    Binali Yıldırım 'affı' açıkladı, gözyaşlarını tutamadı!
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti