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Sağlık Çocuğunuzun aşırı terlemesini hafife almayın
Sağlık

Çocuğunuzun aşırı terlemesini hafife almayın

Yeniakit Publisher
2023-10-01 09:38:00 -
Çocuğunuzun aşırı terlemesini hafife almayın

Çocukluk yaş grubunda her iki çocuktan birinde ’üfürüm’ duyulabildiğini belirten Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Seyyit Bahaettin Öncü, çocuğun bazı durumlarını ise hafife almamak gerektiğini söyledi.

Kalp kapakçıklarının açılıp kapanması sonucu muayene esnasında duyulan seslerin normal kalp sesleri olduğunu, bu seslerin dışında kalpte duyulan anormal seslere ’üfürüm’ denildiğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Seyyit Bahaettin Öncü, çocukluk yaş grubunda yaklaşık olarak her iki çocuktan birinde üfürüm duyulabildiğini belirtti. Öncü, "Üfürümlerin büyük kısmı masum üfürüm denilen herhangi bir kalp rahatsızlığı olmayan sağlıklı çocuklarda duyulan kalp sesleridir. Çocuğun muayene esnasında ateşi olması, enfeksiyonu olması, kansızlığı olması, tiroid bozukluğu olması veya aşırı zayıf olması masum üfürüme sebep olabilir. Masum üfürüm duyulan çocukların ailelerinin tedirgin olmasına gerek yoktur, çocuklarının kalbi sağlıklıdır" dedi.

Kalpte duyulan üfürümlerin şiddetine göre 6 dereceye ayrıldığına dikkat çeken Öncü, "Birinci derece en hafif, altıncı derece ise en şiddetli olanıdır. Üçüncü ve üzeri dereceler anormaldir ve bu durumda mutlaka bir anormallik vardır ve araştırılması gerekir. Üfürümün kaçıncı derece olduğunu deneyimli bir çocuk hekimi çocuğunuzun kalbini dinlediğinde anlar ve sizi bilgilendirir. Gerek görmesi durumunda da sizi çocuk kalp doktoruna yönlendirecektir. En sık olarak kalbin karıncıkları veya kulakçıkları arasında olan, halk arasında delik diye tabir edilen açıklıklar neticesinde duyulur. İkinci sıklıkta şah damarı veya kalpten akciğere kanı taşıyan damarlardaki daralmalar sonucunda duyulur. Anormal üfürümü duyan hekim sizi çocuk kardiyoloji uzmanına yönlendirecektir. Uzman hekim sizi EKG, EKO gibi ileri araştırmalar ile değerlendirerek üfürümün sebebini tespit edecektir ve yapılması gerekenler hakkında sizi bilgilendirecektir. Çocuğunuzda tüm vücutta yaygın olarak morarma olması durumunda vakit kaybetmeden uzman hekime başvurmalıdır. Bunun dışında çabuk yorulma, hızlı nefes alıp-verme, efor yaparken nefes nefese kalma, aşırı terleme, şiddetli göğüs ağrısı, çok fazla çarpıntı hissediyor olması, kilo alamıyor olması veya sık akciğer enfeksiyonu geçirmesi gibi durumların biri ve ya birkaçının olması durumunda uzman hekime en kısa zamanda muayene olmalıdır" diye konuştu.

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