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Çocuğunuzu kimseyle kıyaslamayın!

Beyindeki bilgilerin kalıcı olabilmesi için 5N1K kuralı kullanılması gerektiğini söyleyen Tarhan, ‘Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamayın, kaygıyı artırıyor’ dedi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 21:28
Çocuğunuzu kimseyle kıyaslamayın!

KALICI BİLGİ İÇİN 5N1K KURALI KULLANILMALI

Beyindeki bilgilerin kalıcı olabilmesi için 5N1K kuralı kullanılması gerektiğini söyleyen Tarhan, sınava hazırlanırken bir bilgiyi beynin 5N1K yöntemi ile çok daha kolay kaydedilebileceğini belirtti. Sınavda, bilinen birçok sorunun yapılamama nedenlerinden bahseden Tarhan, sınavda kaygıyı artıran etmenlere değindi.

KENDİNİZİ BAŞKALARI İLE KIYASLAMAYIN!

Sınavda kaygıyı artıran etmenlere örnek veren Tarhan, kendini başkası ile kıyaslamanın sınav kaygısını artırdığını ifade etti. Prof. Dr. Tarhan, kendinizi sınıftaki başarılı kişilerle kıyaslamak yerine kişinin kendine bir hedef koyması ve kendini o hedef ile kıyaslaması gerektiğini belirtti. Hedefe ulaşamama durumunda ümitsizliğe düşmememiz gerektiğini belirten Tarhan, kişinin hedefine ulaşamama halinde geçmişteki başarılarını düşünüp gelecek hedeflerine odaklanıp harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

SINAVA YÜKLENEN ANLAM KAYGININ ARTMASI VEYA AZALMASINDA ETKİLİ

Prof. Dr. Tarhan, sınava yüklenen anlamın sınav kaygısının artması veya azalmasında etkisi olduğuna dikkat çekti. Tarhan, kişinin sınavı hayat memat meselesi olarak görmesi halinde sınavdan düşük not aldığında ölsem de kurtulsam duygusu içerisine girdiğini bu duygununda intihara neden olduğunu ifade etti. İnsanın hayatındaki en önemli kararlardan birinin üniversite seçimi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tarhan, sınava gerçekçi bir anlam yüklenmesi ve sınav sonrası kaygının sürdürülmemesi gerektiğini belirtti.

SINAV SÜRECİNİ İYİ YÖNETİRSENİZ SONUÇ GELİR

Sınav kaygısı yaşayan kişilerin sürece odaklanmak yerine sonuca odaklandığına dikkat çeken Prof. Dr. Tarhan, “Sınav kaygısı yaşayan kişiler sonuca odaklanmışlardır oysa süreci düşünmek gerek. Sonucu düşünmek kaygıyı artırıyor. Sınav sürecini iyi yönetirseniz sonuç gelir” dedi.

STRESİ YÖNETEBİLMEK KENDİNİZİ YÖNETEBİLMEKTİR

Sınavda stresin sıfıra inmemesi gerektiğini kaydeden Tarhan, “Sınavda stres var panik yok” dedi. Paniğin insanın kontrolünün kaybetmesine neden olduğunu ifade eden Tarhan, “Kontrol edilebilen stres faydalı kontrol edilemeyen stres zararlıdır, stresinizi yönetebilmeyi bilmek kendinizi yönetebilmeyi bilmektir.” dedi

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 21:28
  1. Çocuk Eğitiminde Sevgi ve Disiplin
  2. kıyaslama
  3. aile
  4. eğitim

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