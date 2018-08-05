Çocuğunuzla hafta sonu yapabileceğiniz alternatif etkinlikler

Çocuğunuzla hafta sonu geçireceğiniz zamanlarda cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve çağrı cihazı gibi dijital aletlerin zamanı bölmesine izin vermemeli ve çocuğunuza bol bol sarılmalı, başını okşamalı ve sevdiğinizi söylemelisiniz.

Evde çocuğunuzla kaliteli zaman geçirmek için yapmanız gereken tek şey çocuğunuzla zaman ayırıp birlikte yapabileceğiniz çeşitli etkinler düzenlemek. İşte çocuğunuzla hafta sonu kaliteli zaman geçirmenin yolları;

EVDE ÇOCUĞUNUZLA YAPABİLECEĞİNİZ BAZI ETKİNLİKLER

Masa Oyunları: Kızmabirader, zekâ oyunları, bulmacalar

İnşa Oyunları: Yap-bozlar, legolar, oyun hamurları, maketler, yastıklardan ev yapmak, sandalyelerden tren yapmak

Resim-İş Faaliyetleri: Boyama yapmak, kesme yapıştırma yapmak, atık malzemeler kullanarak çalışmalar yapmak

Müzik Faaliyetleri: Şarkı söylemek, taklit yapmak, müzik aleti çalmak

Ev İşleri: Beraber sofra kurmak, oda toplamak, yemek yapmak

Evcilik Oyunları: Çocuğunuzun hayal ettiği, sizin katkı sağlayabileceğiniz, oyuncaklarla veya oyuncaksız oynanabilen her tür oyun

Akademik Faaliyetler: Kitap okumak, hikâye anlatmak, soru-cevap oyunu oynamak, ödev yapmak, gazete-dergi karıştırmak, sayıları kullanarak oynanan oyunlar

Hareketli Oyunlar: Saklambaç, sıcak-soğuk, gıdıklamak, güreşmek

DIŞARIDA ÇOCUĞUNUZLA YAPABİLECEĞİNİZ BAZI ETKİNLİKLER

Top oyunları oynamak

Bisiklet, paten, kay kay, scooter sürmek

Pikniğe gitmek

Yemeğe gitmek

Sinema, konser ve tiyatroya gitmek

Hayvanat bahçesi, çiftlik, doğal park, orman gibi yerlere gitmek

Arkadaş doğum günlerine, partilerine gitmek

Su ve su oyunları, oyuncakları ile oynamak

Balık tutmak

Bahçe işleriyle meşgul olmak, çiçek dikmek, bahçe sulamak, ağaçtan meyve toplamak, doğada keşif yapmak