Çocuğunuzla hafta sonu yapabileceğiniz alternatif etkinlikler
Çocuğunuzla kaliteli zaman geçirmek zannettiğiniz kadar zor değil. Yapmanız gereken ona gerekli zamanı ayırıp birlikte yapabileceğiniz çeşitli etkinler düzenlemek. İşte çocuğunuzla kaliteli vakit geçirmek için yapmanız gerekenler...05 Ağustos 2018 Pazar 16:24
Çocuğunuzla hafta sonu geçireceğiniz zamanlarda cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve çağrı cihazı gibi dijital aletlerin zamanı bölmesine izin vermemeli ve çocuğunuza bol bol sarılmalı, başını okşamalı ve sevdiğinizi söylemelisiniz.
Evde çocuğunuzla kaliteli zaman geçirmek için yapmanız gereken tek şey çocuğunuzla zaman ayırıp birlikte yapabileceğiniz çeşitli etkinler düzenlemek. İşte çocuğunuzla hafta sonu kaliteli zaman geçirmenin yolları;
EVDE ÇOCUĞUNUZLA YAPABİLECEĞİNİZ BAZI ETKİNLİKLER
Masa Oyunları: Kızmabirader, zekâ oyunları, bulmacalar
İnşa Oyunları: Yap-bozlar, legolar, oyun hamurları, maketler, yastıklardan ev yapmak, sandalyelerden tren yapmak
Resim-İş Faaliyetleri: Boyama yapmak, kesme yapıştırma yapmak, atık malzemeler kullanarak çalışmalar yapmak
Müzik Faaliyetleri: Şarkı söylemek, taklit yapmak, müzik aleti çalmak
Ev İşleri: Beraber sofra kurmak, oda toplamak, yemek yapmak
Evcilik Oyunları: Çocuğunuzun hayal ettiği, sizin katkı sağlayabileceğiniz, oyuncaklarla veya oyuncaksız oynanabilen her tür oyun
Akademik Faaliyetler: Kitap okumak, hikâye anlatmak, soru-cevap oyunu oynamak, ödev yapmak, gazete-dergi karıştırmak, sayıları kullanarak oynanan oyunlar
Hareketli Oyunlar: Saklambaç, sıcak-soğuk, gıdıklamak, güreşmek
DIŞARIDA ÇOCUĞUNUZLA YAPABİLECEĞİNİZ BAZI ETKİNLİKLER
Top oyunları oynamak
Bisiklet, paten, kay kay, scooter sürmek
Pikniğe gitmek
Yemeğe gitmek
Sinema, konser ve tiyatroya gitmek
Hayvanat bahçesi, çiftlik, doğal park, orman gibi yerlere gitmek
Arkadaş doğum günlerine, partilerine gitmek
Su ve su oyunları, oyuncakları ile oynamak
Balık tutmak
Bahçe işleriyle meşgul olmak, çiçek dikmek, bahçe sulamak, ağaçtan meyve toplamak, doğada keşif yapmak
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