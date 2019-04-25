Çocuğunuzda özgüven eksikliği mi var?

Çocuğunu özgüveni yüksek bir birey olarak görmek her anne babanın arzusudur. Çocuğu önemseyen, ona değer veren ilişki şekli çocuğun özgüvenini arttırır. Çocuğumuzda özgüven eksikliğini nasıl giderebiliriz? Özgüven nasıl kazandırılır? Özgüven yalnız aileyle mi kazanılır? İşte merak ettiğiniz sorular ve açıklamaları…

Özgüven bireyin kendine olan güvenme duygusudur. Yapamamak ya da hata yapmak kaygısından çok yapabilme ümidi taşıma durumudur. Yaş ve gelişim seviyesine uygun ölçütlerde kazanılması, kişinin sosyal ve bilişsel yaşantı ve performansını önemli ölçüde etkilemektedir.

Çocuk için anne ve babasının ona olan ilgi ve sevgisinin dokunsal, görsel ve işitsel olarak yansıtılması her alanda sağlıklı gelişim gösterebilmesi adına en önemli noktadır. Doğum itibarıyla ilk yılları kapsayan bu dönemin sorunsuz atlatılması çocukta özgüven duygusunun sağlam temeller üzerine kurulması anlamına gelir. Çocuğu önemseyen, ona değer veren ilişki şekli çocuğun özgüvenini arttırır.

Çocuğunuza denemesi için şans verin

Çocuğa bir şeylerin hazır verilmesi, yaş seviyesi dolayısıyla yapabilme kapasitesine sahip iken ihtiyaçlarını kendisi yerine sizin karşılamanız özgüven gelişimini olumsuz olarak etkilemektedir. Onun kendi gelişimi için onu sorularla yönlendirmek, küçük yardımlarda bulunmak en sağlıklı yoldur. Kendi performansını ortaya koyan çocuk elbette kendine güven noktasında önemli bir adım atmış olur. Çocuğa deneme hakkı vermeyen yetişkinler, onu bağımlı hale getirmeyi başarmış ve çocuğun kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenme hakkını elinden almış olurlar. Çocuğunuzun gelişim döneminde özgüveninin artmasına yardımcı olarak, ileriki dönemlerde mutlu ve başarılı olmasını sağlayabilirsiniz.

Beklentilerinizi çocuğunuzun seviyesine uygun biçimde ayarlayın

Çocuğun kendini değerli görebilmesi için öncelikle kendisini iyi hissetmesi ve mutlu olması gereklidir. Bu durumda anne ve babaların önemi büyüktür. Çocuğunuza gelişimi ile ilgili değer ve destek vererek kendisi ile barışık olabilmesini kolaylaştırabilirsiniz. Beklentilerinizin çocuğunuzun yaş ve seviyesine uygun olması da özgüven gelişimi adına dikkat edilmesi gereken bir ayrıntıdır. Çocuktan talep edilenlerin, hatalar içerse bile yapabilme yetisine sahip olduğu alanlar dahilinde seçilmiş olması ve asıl olarak siz anne ve babaların bu bakış açısı doğrultusunda düşünüyor olmanız önemlidir.

Sürekli eleştirmekten kaçının

Sürekli eleştiri alan çocuklarda “Nasıl olsa beğenilmiyor yaptıklarım...” algısının oluşmakta olduğu ve hem bilişsel hem de sosyal olarak tamamen iç dünyalarına kapanabildikleri unutulmamalıdır. Çocuğunuzun yaşam alanının sevgi ve huzur dolu olması, koşulsuz kabul edildiğinin hissettiriliyor olması da bir diğer önemli noktadır.

Çocuğunuz sizi örnek alacaktır

Anne baba olarak çocuğunuza örnek teşkil etmeniz büyük önem taşır. Özgüveni tam bir anne baba, bunu çocuğa yansıtır. Yetişkinlerin hataları olsa bile bunu çocuklara itiraf etmekten çekinmemeleri gerekir. Özgüven, aynı zamanda eksik yönleriyle baş edebilme ve bir şeyleri yapamayacağını söyleyebilme cesaretinin olması anlamına da gelir. Çocuğa pozitif yaklaşmak özgüveni için çok önemlidir. Eğer anne babalar çocuklarına güvenirlerse çocuk da kendine güvenir ve öğrenmeye daha cesaretli olur.

Başkalarıyla çocuğunuzu kıyaslamayın

Başka çocuklarla çocuğunuzu kıyaslamamanız da bir diğer önemli noktadır. Her çocuğu kendi çerçevesinde ve kendi imkanları dahilinde değerlendirmek gerekmektedir.

Kendi seçimlerini yapmasına olanak tanıyın

Çocuğun aile yaşantısı içerisinde önceden belirlenmiş koşullar/olasılıklar arasından seçim hakkına sahip olması da kendisini birey olarak hissetmesine ve bunun sonucu olarak da özgüvenini kazanmasına yol açacak bir başka tutum tarzıdır. Seçimlerinin, aldıkları/üstlendikleri görevlerin sorumluluğu da onlara verilmelidir. Yanlış yapsalar dahi bunu fark etmeleri özgüven gelişimi adına önemlidir.

Özgüven duygusunu çocuğun doğası belirler

Tüm gelişimsel süreçlerde olduğu gibi özgüven alanında da anne ve babanın etkisi büyüktür. Fakat unutulmamalıdır ki anne baba tutumları haricinde çocukların kendi doğaları, yeterlilikleri, yaşamları içerisinde diğer kimselerden aldıkları geribildirimler de bir o kadar etkin faktörlerdir. Yani anne ve babalar çocuklarının özgüven gelişimleri konusunda etkili fakat belirleyici değillerdir.