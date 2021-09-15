Çocuğunuza sorumluluk verin

Çocukların her aşamasında ailelerin yanında olması gerekmektedir. Onun için sorumluluk nasıl verilir maddelerini inceleyip hayatımızda tatbik etmeliyiz.

Sorumluluk bir başkasının söylediğini harfiyen yerine getirme değildir. Kendi önceliklerini belirleyebilme, kararlarını verebilme ve olası sonuçlara katlanabilme durumudur.

Çocuğunuzun yapması gereken sorumlulukları birlikte belirleyin. Kendisinden beklentilerinizi açık şekilde ifade edin.

Kendi başına düşünmesi, karar vermesi ve sonuçları görmesine izin verin.

Ona bu sorumluluğu verdiğinizi hissettirin, siz müdahale etmeyin.

Düzgün yapmıyor diye süreci siz devralıp işi siz tamamlamayın.

Eğer işi yapmayı bilmiyorsa ona bunun nasıl yapılacağını öğretin ve siz süreçten çekilin, işi siz yapmayın.

Sonuç sizi tatmin etmese bile eleştirmek yerine mutlaka emeğini takdir edin.

Başlangıçta başarısız girişimler, kırıp dökmeler, üstünkörü yapılmış işler olabilir. Devamlılığı sağlandıkça daha iyi bir öğrenme sağlanacaktır. Pes etmek yok!

Eğer bu konuda siz kendisini durdurmakta zorlanıyorsanız neden müdahale etmeye ihtiyaç duyduğunuzu kendinize sorun. Unutmayın zorlansa bile bu sorumluluklar çocuğunuzun büyümesi ve ayakta kalabilmesi için çok önemli. Çocuklarınızı sürekli cam fanusta büyütemezsiniz.