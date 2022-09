Çocuğunuza her kitabı okutmayın

Resul Ekrem Şahan Ankara

Yeni eğitim- öğretim döneminin başlaması ile birlikte öğrencilerin yoğun kitap okuma süreci de başladı. Ancak eğitimciler, zehirli içerikler konusunda aileleri uyarıyor.

Eğitim Danışmanı Tuba Ülker, kitap seçimi konusunda Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede, edebiyat öğretmeni olarak 15 yıllık meslek hayatında en çok aldığı üç sorudan birinin ‘Hocam çocuğum hangi kitabı okusun?’ sorusu olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi: “Bu çok önemli ve önemi her geçen gün artmaya devam eden bir soru. Çünkü her geçen yıl, her geçen ay ve her geçen gün artan kitap basımları, basılan kitap içeriklerinin kontrolünü ve güvenilirliğini azaltır hale getiriyor. Ocak 2022 verilerine göre Türkiye'de toplam 21 milyon 192 bin 225 adet kitap basılmış. Kitap basılmasının fazla olması, kültürel bir ilerleme olarak görünse de pek çok içerik bir zehirlenme olarak görülmelidir. Çünkü içerik kontrolü hem uzmanlar tarafından hem aileler tarafından maalesef zayıf. Çocuğumuz kitap okusun yeter ki deyip her içeriği önüne seremeyiz. Okumadığımız hiçbir kitabı çocuğumuzun önüne koymamalıyız. Yakın zamanda başörtülü bir yazarın LGBT sempatizanlığı yaparak eşcinsel içerikleri önerdiği bir videoya bile şahit olduk.”

Sosyal medya kontrol edilmeli!

“Peki kitap tercihleri hususundaki rollerimiz nasıl?” sorusunu soran Tuba Ülker, “İlkokul kademesinde kitap seçimleri ve içerik kontrolleri hem öğretmen hem aile tarafından daha sıkı yapılıyor ancak ortaokul ve lise kademesine geldiğimizde çocuklar birbirlerinden ve sosyal medyadan daha fazla etkileniyor. Öğretmen tavsiyesi ve aile kontrolü maalesef bu dönemde zayıf kalıyor. Burada çocuğumuz için tehlike başlamış oluyor. Ortaokul ve lise kademesinde çok wattpat ve anime, manga kitapları ilgi görüyor. İçerik olarak kontrol dışı olan, gençler arasında oldukça yaygın olan bu ürünlerin, gençleri nasıl tesir altına aldığını göstermek için ya çocuklarla ve gençlerle sınıf içerisinde sohbet etmenizi yahut sosyal medyayı kontrol etmenizi öneririm” görüşünü kaydetti.

Zehirli içerik popülerliği

Ortaokul ve liseliler arasında an çok asi ve zorba erkekler, korunmaya ihtiyaç duyan genç kızlar, çarpık ilişkiler, bozuk aile hayatı, müstehcen içeriklerin ilgi çektiğine de dikkati çeken Tuba Ülker şöyle devam etti; “Geçiş dönemleri olması, duygu kontrolünü öğrenme sürecinde olmaları, keşfettikleri ve öğrendikleri şeyleri deneyimlemek istemeleri, diğer taraftan merak ettikleri şeyleri sorduklarında doğru ve tatmin edici cevaplar vermek yerine geçiştirmiş olmamız, onların yanlış içerikli kitaplara karşı eğilimlerini artırıyor. Yakın zamanda sekizinci sınıf öğrencimin teneffüste heyecanla ve dikkatle bir kitap okuduğunu fark ettim. Sınıfa girip yanına kadar gittim ama beni fark etmedi. Arkasından okuduğu sayfayı ben de okumaya başladım ancak yüzüme hücum eden ateşi, şaşkınlığımı, öfkemi ifade edebilecek kelime bulamadım. Öğrencim beni fark edince bir çırpıda kitabı kapatıp sıranın altına koyuverdi. Kitabı incelemek için istedim ama geri vermeyeceğim konusunda endişe etti. Kendi aramızda konuştuk, kitabı inceledim, ailemizle görüştüm. Kitabın yazarı yirmili yaşların başında genç bir kız, kitap çok ciddi müstehcen içeriklerle dolu ve gençler arasında birbirine tavsiye edilen, en çok satanlardan biri. Bu kitabı popüler kılan tek şey içeriğinin zehirli olması.”

Yiyecek ve giyeceğine gösterdiğimiz özeni kitaplarda da sergilemeliyiz

“Biz eğitimciler, aileler nasıl ki evladımızın midesine gidecek olan yiyeceklere dikkat ediyorsak, yoluna eşlik edecek arkadaşlarına özen gösteriyorsak, üzerine giyeceği kıyafetin dokusunu seçiyorsak zihnine, kalbine direkt tesir edecek kitapların içeriklerini de daha büyük hassasiyetle seçmeliyiz. Beynine, zihnine yer eden her yanlış bilgi, düşünce temizlenmesi güç bir leke oluyor. Kitaplar hayata açılan yeni pencerelerdir ve bir ailenin evladına bırakabileceği en büyük miras okuma alışkanlığı ve bir kütüphanedir.”