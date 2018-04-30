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Çocuğunuza bu cümleleri sakın söylemeyin

Anne ve babalar bazen çocuğu yatıştırmak isterken söyledikleri cümlelerle bilinçaltında yeni korkular yaratır. Bu nedenle çocuklara söylediğimiz cümleler çok önemli. Okula yeni başlayan çocuklara aşağıdaki cümleleri sakın söylemeyin!

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:39
Çocuğunuza bu cümleleri sakın söylemeyin

'KORKMA'

Eğer annesi çocuğuna korkma diyorsa çocuk açısından bakıldığında korkulacak bir şey olduğu anlamını taşımaktadır. "Korkma iğne hiç acıtmayacak” denildiğinde acıdığı gibi.

'MERAK ETME BEN YAN ODADAYIM SENİ BIRAKMAM'

Çocuğun zihnindeki açılımı: "Merak etmelisin, çünkü ben de çok merak ediyorum, eğer izin verirse bu gaddar insanlar, yan odada seni bekliyor olacağım ama ben de emin değilim”.

'SENİ ASLA OKULDA UNUTMAM'

Çocuğun zihnindeki açılımı: "Seni okulda unutma ihtimalim var, olur da o kadar unutkan olursam inşallah seni alan biri çıkar”.

'OKULA GİTMEK İSTER MİSİN?'

Çocuğun zihnindeki açılımı: "Okula gitmeme ve evde bildiğin şeyleri (TV, oyuncak, oyun oynama gibi) devam ettirme hakkın var. Ben senin yerinde olsam bildiğim şeyleri tercih ederdim."

 

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 15:39
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