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Çocuğunuza beslenme alışkanlığı kazandırırken...

Ebeveynler çocuklarının iyi beslenmesi için türlü yöntemler denerler. Yemeyi az seven çocuğa yapılan ısrarların yanı sıra, yemeğe düşkün olan iştahlı çocuklar için de kaygılar başlar. Peki, çocukların beslenme alışkanlığı nasıl olmalı?

20 Nisan 2018 Cuma 19:06
Çocuğunuza beslenme alışkanlığı kazandırırken...

Yemek porsiyonlarını kendi ölçüşünüze göre değil; çocuğunuzun gereksinimlerine ve yaşına uygun olarak hazırlayın. Çocuğunuzu gerekenden fazla yemeye zorlamayın.

Çocuğunuza yemeğini yemesi için yeterli zaman verin; ancak bu süre yarım saatten fazla olmamalıdır.

Çocuklar zaman zaman bir gıdaya aşırı düşkünlük gösterirken, bir diğerini reddedebilir. Bunun geçici bir süreç olduğunu bilmeli ve bir süre sonra hiç yemediği gıdayı farklı bir şekilde sunarak tekrar denemelisiniz.

Yiyecekler çocukların kolay tüketeceği şekilde hazırlayın. Küçük dilimlenmiş havuç, salatalık, küçük şekil verilmiş köfte, sigara böreği, çizgi film kahramanlarından esinlenerek hazırlanmış, kurabiye, kek gibi çocuklara yemeği eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

Kendi yaşıtları ile grup halinde yemek yemek, özellikle yemek seçen çocukları farklı lezzetleri denemek konusunda cesaretlendirebilir.

Çocuklar anlatılanı değil, gördüğünü taklit eder. Bu yüzden anne- baba ve bakıcı gibi çocuğun bakımından sorumlu kişilerin kendi beslenme davranışlarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

 Çocuklar bazı besin gruplarını yemeği istemeyebilir. Örneğin süt içmek istemeyen bir çocuğa süt, bir başka şekilde sunulabilir. (Yoğurt, sütlü bir tatlı, peynir, meyveli süt vb.). Yine sebze yemeyen bir çocuk için sebze, köftenin içinde, böreğin veya makarnanın içinde onun için daha eğlenceli bir hele getirilerek yedirilebilir.

Et yemek istemeyen bir çocuğun alması gereken protein, yumurta veya kuru baklagiller verilerek sağlanabilir

Ekmek yemek istemiyorsa, makarna, patates, bulgur gibi diğer tahıllı gıdalarla alması gereken kalori desteklenebilir.

Çocuğun besin seçimindeki öncelikleri dikkate alınarak farklı tat, farklı renk ve çeşitlilikte besinler hazırlanmalıdır. Sağlıklı beslenmeyi sağlayacak sonsuz sayıda besin birleşimi yapılabileceği unutulmamalıdır.

Anneler yemek konusunda yaratıcı olmalı ve yemek saatlerini çocuk için eğlenceli bir hale getirmelidir. Yemek saatlerinin tüm ailenin katılımının sağlandığı, faydalı sohbetlerin yapıldığı, çocuğun hoş vakit geçirdiği saatler olmasına özen gösterilmelidir.

 (www.yasemin.com)

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 19:06
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