Çocuğunuz soğuk aldıysa bunları deneyin

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Özellikle de üşütmeyi takiben yüksek ateş olması durumunda vakit kaybetmeden mutlaka en yakın sağlık kurumuna gidilmesi gerekir. Bu bağlamda üşütme belirtileri genel olarak;

Vücudun çeşitli bölgelerinde ağrılar,

Kuru öksürük,

İshal,

Zaman zaman şiddetlenen kulak ağrısı,

Ateşin ani şekilde yükselmesi,

Tüm vücutta kırgınlık ve halsizlik,

Cildin çok sıcak ve kuru olması,

Aniden ortaya çıkan terleme,

Uyuşukluk hali,

Mide bulantısı,

Kusma,

Ciltte isilik oluşumu şeklinde sıralanabilir.

Üşütme sorunu genel olarak hemen herkesin yılda 1 -2 kez yaşadığı, çok fazla dikkate alınmayan bir hastalıktır. Ancak üşütmeyle birlikte seyreden bazı durumlarda çok ciddi sağlık sorunları yaşanabilir. Yukarıda sayılanlar üşütmenin sıradan, basit belirtileridir. Bunların yanında yüksek ateş ve diğer birkaç semptomun görülmesi üşütme sorununu çok daha ciddi bir sağlık sorunu haline getirir. Üşütme vakalarında;

Yanında gelişen olaylara karşı tepki veremeyecek kadar halsizlik ve uyuşukluk olması,

Bilinç kaybı yaşanması,

Gün içinde aniden bilinç veya uyanıklık düzeyinde değişim fark edilmesi,

Çok yüksek ateş ölçülmesi,

Deride ve dudaklarda karıncalanma hissedilmesi,

Cildin ve dudakların mavimsi bir renk alması,

Uzun süreli sulu ishal olması,

Nefes darlığı hissedilmesi,

Özellikle geceleri boğulma hissi ya da nefes alıp vermekle ilgili sorunlar,

Mide bulantısını takiben kusma,

Geçmeyen şiddetli baş ağrısı gibi durumlar söz konusu oluyorsa vakit kaybetmeden bir sağlık kurumuna başvurulmalıdır.

ÜŞÜTME,BAŞKA HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİR?

İltihap,

Bronşit,

Nezle, grip,

Kulak enfeksiyonu,

Solunum yolları enfeksiyonu,

Menenjit,

Zatürre,

Boğazda kuruluk ve ağrı,

Gözlerde kızarıklık, sulanma ve yanma,

İdrar yollarında enfeksiyon,

Böbrek enfeksiyonu,

Ani olarak gelişen titreme nöbetleri,

Nefes darlığını takip eden astım atakları,

Öksürük

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Üşütme, klasik ve sıradan bir sağlık sorunudur ve genellikle tıbbi bir müdahaleye gerek kalmadan basit önlemlerle ortadan kaldırılabilir. Ancak diğer tüm rahatsızlıkların tedavisinde olduğu gibi üşütme tedavisinde de hastanın yaşı ve genel sağlık koşulları önemlidir. Zira ileri yaştaki ve üşütme dışında başka hastalıklara sahip olan birisi ile genç ve hiçbir rahatsızlığı olmayan kişiye üşütme konusunda aynı tedavi yöntemi uygulanamaz.

Üşütme vakalarını sıradan bir mevsimsel sorundan daha ciddi bir hastalık haline getiren semptomların başında yüksek ateş gelmektedir. İşte bu sebeple de eğer çok yüksek ateş varsa öncelikle ateşi düşürmek gerekiyor. Ateşin normale düşmesinin ardındansa bazı doğal tedavi yollarıyla üşütmeden kurtulmak mümkündür. Ancak diğer tüm sağlık sorunlarında olduğu gibi öncelikle doktora gidilmeli ve gerekli tedavi alınmalı, ardından doktora da danışarak bitkisel şifa kaynaklarına başvurulmalıdır.

ÜŞÜTMENİN DOĞAL TEDAVİ YOLLARI NELERDİR?

TEMİZ HAVADA YÜRÜYÜN

Üşütme sorununda da öncelikli tedavi temiz hava almak şeklinde olmalıdır. Bu bağlamda üşütmenin yanında öksürük, burun akıntısı, solunum yoları enfeksiyonu gibi sorunlar da varsa mutlaka bol bol temiz havaya çıkılmalı, mümkünse açık havada kısa yürüyüşler yapılmalıdır. Zira kapalı alanlarda mikroplar daha hızlı ve fazla çoğalır, kişinin iyileşme süreci de uzar. Üşütme sorunu yaşasın ya da yaşamasın aslında herkes özellikle kışın dört duvar arasındaki sınıflardan, evden, ofislerden mümkün olduğunca sık çıkmalı, 10 – 15 dakika da olsa nefes almalı, ciğerleri oksijenle doldurmalıdır.

C VİTAMİNLİ BESİNLER TÜKETİN

Bu bağlamda aslında C vitaminini üşütmeden önce tedbir amaçlı, önleyebilme amaçlı tüketmek daha mantıklıdır. Üşütme sorununun tedavisinde de C vitamini içeren besinleri bolca tüketmek bünyeyi güçlendirecek, enfeksiyonları giderecek, mikropları öldürecektir. Bu bağlamda özellikle çocukların ve yaşlılar, ancak totalde herkesin bolca C vitamini alması üşütme ve diğer hastalıkların hem önlenmesinde hem de tedavisinde faydalı olacaktır.

LİMON ENFEKSİYONU TEMİZLER

Özellikle de boğaz ağrısı, boğaz enfeksiyonu ve öksürüğün eşlik ettiği üşütme vakalarında en doğal ve etkili ilaç limondur. Gün içinde tüketilen bitki çaylarına ya da normal siyah çaya biraz limon sıkmak, özellikle güne bir büyük bardak limonlu ılık su ile başlamak ya da gün içinde içilen suyun içine yarım limon sıkmak üşütmeyi doğal yoldan giderir. Bununla birlikte limonlu su veya limonlu bitki çayı boğazda meydana gelen enfeksiyonu temizler. Ancak bunun için limonun kesinlikle taze sıkılmış olması gerekir, marketlerde şişe içinde satılan limon suları besleyici ve faydalı özellikler bakımından çok fakirdir.

4.KARABİBER, ÜŞÜTME KAYNAKLI DİĞER RAHATSIZLIKLARI GİDERİYOR

Özellikle de üşütme vakalarında 1 su bardağı ılık sütün içine bir çay kaşığı karabiber katarak içmek üşütmeyi ve üşütmeden kaynaklı diğer rahatsızlıkları da gideriyor. Üşütmeyi önlemek için de kış aylarında çorbalara, pilavlara, yemeklere bolca karabiber ve kırmızı toz biber ya da pul biber eklemek çok faydalı olacaktır.

5. TETRA BİTKİSİNİ DENEYİN

Üşütme, nezle, grip gibi mevsimsel hastalıklarda 1 yemek kaşığı tetra bitkisini bir su bardağı suyun içinde kaynatıp ve demleninceye kadar 10 – 15 dakika bekletmek gerekiyor. Ilık hale gelen tetra çayı içildiğinde boğazda ve tüm vücutta bir rahatlama sağlar. Ayrıca tetranın dumanı soğuk algınlığından dolayı tıkalı olan ve hastayı çok zorlayan burunu da doğal olarak açabiliyor.

6. BALI İHMAL ETMEYİN

Doğal bal, vücuttaki zararlı bakterileri yok eder, mikropları öldürür, vücudu güçsüz düşüren serbest radikallerle savaşır ve vücutta meydana gelen enfeksiyonun doğal yolla ortadan kalmasını sağlar. Tüm bunlar sayesinde de üşütmeden kaynaklı boğaz ağrısı, öksürük gibi sorunlar da azalır, yok olur. Bunun için doğal balı sabahları aç karnına bir çay kaşığı şeklinde tüketmek, süte karıştırarak içmek ya da zencefil çayına bir tatlı kaşığı atarak tüketmek mümkündür.

7. BAL, ZENCEFİL, LİMON ÜŞÜTMEYE İYİ GELİYOR

Üşütme sorununda etkili olan ve yukarıda faydaları olan bal, limon ve zencefili birlikte kullanarak üşütme tedavisinde daha kısa sürede daha etkili sonuçlar almak mümkündür. Bunun için zencefil çayı hazırlayıp içine çeyrek limon sıkıp bir tatlı kaşığı da bal eklemek çok faydalı olur. Ancak 2 yaşın altındaki çocuklarda bal tüketimi önerilmez, bir de zencefilin taze kök zencefil olması önemlidir.

8.KARATURP VE BAL KARIŞIMI

Bunun için karaturpun için 20-30 santimetre kadar oyulur ve açılan bu çukura bal doldurulur, içine bir tutam da toz zencefil atılır. Karaturp bu şekilde 3-4 saat ya da sabaha kadar bekletilir ve sonrasında tahta kaşıkla alınarak 1 çay bardağı sıcak suya karıştırılır ve içilir. Bu karışımın hem öksürüğe iyi geldiği hem de üşütmeden kaynaklanan diğer sorunları ortadan kaldırdığı bilinmektedir.

9.BAL VE SOĞAN SUYU BRONŞLARI AÇAR

Hem soğanın hem de balın doğal antibiyotik, enfeksiyon giderici ve mikrop kırıcı özellikleri olduğu bilinmektedir. Üşütmeden kaynaklı sorunlarda da soğanın üst kısmında 10 – 15 santimetrelik bir oyuk açılır ve içine bal doldurup bir gece boyunca bekletilir. Sabah ise soğanın içindeki bal içilir. Akşam yeniden aynı uygulama yapılır. Bu uygulama bronşların açar, enfeksiyonu giderir.