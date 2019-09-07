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Çocuğunuz için kahvaltıyı atlamayın

Okul çağındaki çocukların beslenme düzenlerinde en doğru örneğin ebeveynleri olduğunu söyleyen Diyetsiyen Beyza Köse, özellikle kahvaltının atlanmaması gerektiği uyarısında bulundu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:21
Çocuğunuz için kahvaltıyı atlamayın

Okul çağındaki çocukların beslenme düzenlerinde en doğru örneğin ebeveynleri olduğunu söyleyen Diyetsiyen Beyza Köse, özellikle kahvaltının atlanmaması gerektiği uyarısında bulundu.


Okul dönemi çocuklarında yapılan en büyük hatalardan biri, kahvaltı öğünün atlanması... Bu hatanın ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Diyetisyeni Beyza Köse, “Çocuklar, beslenme alışkanlıklarını ebeveynlerinin alışkanlıklarına bakarak öğrenir. Bu sebeple ebeveynlerin çocuklarına doğru örnek olması çok önemli. Çocuğa ana öğün kavramının kazandırılması, özellikle kahvaltı ve akşam yemeklerinin aile ile birlikte çocuğa örnek olucak şekilde tüketilmesi gerekir” diye konuştu.


Yediği şeylerden haberiniz olsun


Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son 30 yılda okul çocukları arasındaki şişmanlığın üç kat arttığının da altını çizen Diyetisyen Köse, artışın nedenleri ve çözüm yolları için şunları söyledi; Şişmanlıkta ki artışın nedenleri arasında fiziksel aktivite azlığı, büyük porsiyonlar, asitli içeceklerin tüketiminin artması; okul menülerinde sebze ve meyveye az yer verilmesi, pilav, makarna, patates ve tatlılara daha çok yer verilmesi; ara öğünlerin açma, poğaça, kek, meyve suları gibi yağ, şeker içeriği zengin besinlerden oluşması sayılmaktadır. Okul kantinlerinde fast food türü beslenmeden uzaklaşması için belli adımlar atılmış ve bazı yasaklar getirilmiştir. Tüm şeker ve şekerleme türleri, hamurlu, şerbetli tatlılar, kremalı, çikolata dolgulu kekler, pastalar, tüm çikolata türleri, gofretler, çikolatalı ürünler, kızartmalar, cips, gevrek çerezler, kafein ve tatlandırıcı içeren besinler ile gazlı içecekler yasaklanmıştır. Okul kantinlerinde bunların yasak olduğunu bilmeli ve çocuğunuzun yediği şeylerden haberdar olmalısınız. Çocuğunuzun kantinden değilde okul yemekhanesinde neler yediğini bilmeli, yemek listelerini gözden geçirmelisiniz. Beslenme çantasını da süt, tam tahıllı peynirli sandviç, 1 porsiyon meyve ve kuruyemişten oluşturabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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