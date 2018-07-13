Çocuğunuz evde yalnız kalmaktan korkuyorsa...

7-8 yaşlarından itibaren çocuklar kısa süreli olarak evde tek başlarına kalabilir. Bunun için önemli olan fiziksel, duyguzal ve zeka gelişiminin yeterli olmasıdır.

Çocuğun evde tek kalması kendine olan güvenini artırır ve kendine bakabilme yetisini geliştirir.

Fakat bazı çocuklar evde yalnız kalmaktan korkarlar. Böyle bir durumda çocuğu zorlamamalısınız. Fakat uzman desteğine başvurmanız oldukça önemlidir.