Çocuğunu dilendiren vicdansız anne kameralarımıza yakalandı!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Küçük yaşta; kar kış demeden, meydanlarda, otobüs duraklarında, hemen her yerde karşılaştığımız dilenen çocuklar vicdanımızı yaralamaya devam ediyor. Peki o çocukları dilenmekten kurtarmak için ne yapıyoruz?

Akit Soruyor ekibi olarak bugün ' Küçük yaşta dilenen çocukları' gündeme getirmek amacıyla İstanbullulara mikrofon uzattık.

Onlara 'Dilenen çocukları' gördüklerinde yetkililere bildirip bildirmediklerini sorduk. Röportajlarımızı yaptığımız esnada işte o çocuklardan birisi ile karşılaştık.

Minik kız çocuğunu tanımak ve onu tanıtabilmek amacı ile röportaja ikna ettik. Tam konuşmaya başladığımız anda ise onu dilendiren vicdansız anne sokağın diğer ucundan kızını bağırarak çağırmaya başladı. Telaşa düşen minik kız röportaja devam edemeyerek annesinin yanına gitti.

Onları takip ettik. Vicdansız anneye çocuklarını neden dilendirdiğini sorduk. Kameralarımıza tepki gösteren anne ise çareyi çocuklarını da yanına alarak kaçmakta buldu.