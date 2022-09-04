  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çocuğunu balkondan aşağıya attı!
Aktüel

Çocuğunu balkondan aşağıya attı!

İstanbul'da bir binanın girişindeki elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar binada mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yangın sırasında 1. katta yaşayan bir kadın panik yapıp yanındaki çocuğunu kurtarmak için balkondan aşağıya zemine bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 16:48:00 -
Çocuğunu balkondan aşağıya attı!

İstanbul'da bir binanın girişindeki elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar binada mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yangın sırasında 1. katta yaşayan bir kadın panik yapıp yanındaki çocuğunu kurtarmak için balkondan aşağıya zemine bıraktı.

Yangın, saat 12.15 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 2288. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş bölümünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın girişinde bulunan elektrik panosu alev aldı. Çıkan yangın sonrasında koridor ve merdivenleri duman kaplarken, binada yaşayan vatandaşlar ise mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında 1. katta yaşayan bir kadın panik yapıp yanındaki çocuğunu kurtarmak için balkondan aşağıya zemine bıraktı. Olay sonrasında beton zemine çakılan çocuk başından, kol ve bacaklarından yaralanırken, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri ise kapıları kırarak girdikleri dairelerde mahsur kalan vatandaşları kurtararak tahliye etti. Çıkan yangın nedeniyle çalışma başlatılırken, itfaiye ekiplerinin duman tahliye çalışması sürüyor.

 


Yaptığı kumdan kale bakın neye sebep oldu!
Yaptığı kumdan kale bakın neye sebep oldu!

Dünya

Yaptığı kumdan kale bakın neye sebep oldu!

Beşiktaş'ta Denayer bombası patlamak üzere!
Beşiktaş'ta Denayer bombası patlamak üzere!

Spor

Beşiktaş'ta Denayer bombası patlamak üzere!

Galatasaray Adası'na silahlı saldırı
Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

Spor

Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!
Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Medya

Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Galatasaray Adası'na ne oldu? Kimler ateş açtı? Can kaybı var mı?
Galatasaray Adası'na ne oldu? Kimler ateş açtı? Can kaybı var mı?

Aktüel

Galatasaray Adası'na ne oldu? Kimler ateş açtı? Can kaybı var mı?

Kırmızı kart gösteren hakeme bakın ne yaptılar!
Kırmızı kart gösteren hakeme bakın ne yaptılar!

Spor

Kırmızı kart gösteren hakeme bakın ne yaptılar!

Altın çocuk durdurulamıyor! Her maçta atıyor...
Altın çocuk durdurulamıyor! Her maçta atıyor...

Spor

Altın çocuk durdurulamıyor! Her maçta atıyor...

Milli yıldızı fena üzdüler!
Milli yıldızı fena üzdüler!

Spor

Milli yıldızı fena üzdüler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23