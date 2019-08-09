0553 313 94 23

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

Van’da çocuğuna fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

09 Ağustos 2019 Cuma 21:24
Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

Van’da çocuğuna fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Van’da 7 yaşındaki Ö.Y.A.’ya annesi A.K.’nin ve erkek arkadaşı İ.K. isimli şahsın fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli anne A.K. ve erkek arkadaşı İ.K gözaltına alındı. İ.K. cumhuriyet başsavcılığı tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, anne A.K. ise dosya delil durumu değerlendirilmesine göre serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda anne A.K. yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 21:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Basra Körfezi’nin güvenliğini sağlamaktan geri adım atmayacağız”
    1. İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Basra..
    2. Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia..
    3. Manisa'da otomobil devrildi: 3'ü ağır,..
    4. Balıkesirspor hazırlık maçında..
    5. Manisa'da trafikte bayram yoğunluğu
    6. Fernando Andrade Demir Grup..
    7. Lübnan'da hükümet40 gün aradan sonra..
    8. Kemal Kılıçdaroğlu'na teröristlerden..
    9. İşte Gazişehir Gaziantep'in yeni golcüsü
    10. Devrilen traktörün altında kalan kişi..
    11. Pakistan’ın Muhafazakar Partisi’nden..
    12. Çadırdan kaçan koyunları polis..
    13. Olarenwaju Kayode Gazişehir..
    14. İzmir’de madeni yağ deposunda çıkan..
    15. İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14..
    16. 1 kilo 320 gram uyuşturucu ile..
    17. Kontrolden çıkan motosiklet..
    18. Erzincan’da tır şarampole uçtu: 1 ölü
    19. Tüpraş'tan genel müdürlüğün..
    20. Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı golcü
    21. Trump'tan "Çin'le anlaşmaya hazır..
    22. Sivas Kurban Bayram namazı saat kaçta..
    23. Londra’da elektrik kesildi, metro ve..
    24. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta orman..
    25. Amazonlardaki orman tahribatında yüzde..
    26. İmamoğlu, belediye çalışanlarıyla..
    27. Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    28. GÜNCELLEME - Antalya'da otomobil ile..
    29. "Kurban ibadeti, Allah'a teslimiyetin..
    30. Sivasspor'da transfer
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Melih Gökçek açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Melih Gökçek açıklaması!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!