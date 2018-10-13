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Çocuğun unuttu, hayatının şokunu yaşadı!

İzmir'in Bornova ilçesinde, yiyecek bir şeyler almak için pastaneye giren ve 3 yaşındaki çocuğunun eşinin yanında olduğunu unutup kendisiyle geldiğini sanan baba, otomobiline döndüğünde büyük panik yaşadı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:47
Çocuğun unuttu, hayatının şokunu yaşadı!

Olay, İzmir'in Bornova'da Çamdibi semtindeki Burak Reis Caddesi üzerinde bulunan bir pastanenin önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, yiyecek bir şeyler almak için pastaneye girdi. Çıkışta otomobiline gelen baba, 3 yaşındaki çocuğunu annesinin yanında bıraktığını unutunca büyük panik yaşadı.

Çocuğunun otomobilden kaçırıldığını düşünüp feryat etmeye başlayan baba, "Nasıl olur bu, sadece 2 saniye ya. Nasıl böyle bir şey yaptım ben ya" diyerek gözyaşı döktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 16:47
  1. İzmir
  2. Çocuğunu unutan baba

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