Çocuğun unuttu, hayatının şokunu yaşadı!

Olay, İzmir'in Bornova'da Çamdibi semtindeki Burak Reis Caddesi üzerinde bulunan bir pastanenin önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, yiyecek bir şeyler almak için pastaneye girdi. Çıkışta otomobiline gelen baba, 3 yaşındaki çocuğunu annesinin yanında bıraktığını unutunca büyük panik yaşadı.

Çocuğunun otomobilden kaçırıldığını düşünüp feryat etmeye başlayan baba, "Nasıl olur bu, sadece 2 saniye ya. Nasıl böyle bir şey yaptım ben ya" diyerek gözyaşı döktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.