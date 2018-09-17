Çocuğun korkusu ile alay etmeyin
Çocuğunuzun nelerden korktuğunu bulmaya çalışın. Karanlıktan mı, garip seslerden mi? Korkusuna saygı gösterin. Onu dinleyin ve anlayışla karşılayın.17 Eylül 2018 Pazartesi 17:02
● Çocuğunuzun korkusunun belirli yaş dönemlerinde çocuklarda görülen korkulardan olup olmadığını öğrenin. Yaş düzeyinde bir korku ise üstünde durmayabilirsiniz. Aşırıysa ve zamanla geçmiyorsa bir uzmanla görüşmeniz yararlı olabilir.
● Çocuğunuz korktuğunda onunla alay etmeyin ve korkusunu küçümsemeyin. Erkek adamsın, korkacak ne var gibi sözleri kullanmayın.
● Korkularından başkalarının yanında söz edip onu küçük düşürmeyin ve utandırmayın.
● Korkuları karşısında sabırsızlanıp ona bebekmiş gibi davranmayın.
● Çocuğunuzun hazır olduğunu hissetmiyorsanız korktuğu nesne ya da durumla yüzleştirmek için asla acele etmeyin.
● Ona yardımcı olmaya çalışmadan önce uygun bir süre korktuğu durumdan geri çekilmesine fırsat tanıyın.
● Korktuğu duruma tekrar alışabilmesi için ufak adımlarla yaklaşmasını sağlayın. Mesela yüksekten korkuyorsa az yüksek yerlere çıkarmakla, kediden korkuyorsa kedi yavrusunu sevdirmekle, sabundan korkuyorsa başlangıçta sadece sırtını sabunlamakla başlayın.
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