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Çocuğun korkusu ile alay etmeyin

Çocuğunuzun nelerden korktuğunu bulmaya çalışın. Karanlıktan mı, garip seslerden mi? Korkusuna saygı gösterin. Onu dinleyin ve anlayışla karşılayın.

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:02
Çocuğun korkusu ile alay etmeyin

● Çocuğunuzun korkusunun belirli yaş dönemlerinde çocuklarda görülen korkulardan olup olmadığını öğrenin. Yaş düzeyinde bir korku ise üstünde durmayabilirsiniz. Aşırıysa ve zamanla geçmiyorsa bir uzmanla görüşmeniz yararlı olabilir.

● Çocuğunuz korktuğunda onunla alay etmeyin ve korkusunu küçümsemeyin. Erkek adamsın, korkacak ne var gibi sözleri kullanmayın.

● Korkularından başkalarının yanında söz edip onu küçük düşürmeyin ve utandırmayın.

● Korkuları karşısında sabırsızlanıp ona bebekmiş gibi davranmayın.

● Çocuğunuzun hazır olduğunu hissetmiyorsanız korktuğu nesne ya da durumla yüzleştirmek için asla acele etmeyin.

● Ona yardımcı olmaya çalışmadan önce uygun bir süre korktuğu durumdan geri çekilmesine fırsat tanıyın.

● Korktuğu duruma tekrar alışabilmesi için ufak adımlarla yaklaşmasını sağlayın. Mesela yüksekten korkuyorsa az yüksek yerlere çıkarmakla, kediden korkuyorsa kedi yavrusunu sevdirmekle, sabundan korkuyorsa başlangıçta sadece sırtını sabunlamakla başlayın.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 17:02
  1. çocuk
  2. korku
  3. alay etme

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