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Çocuğun burun temizliği nasıl yapılmalıdır?

Yapılan bir araştırmaya göre, bebekler de en az yetişkinler kadar kokulara tepki veriyor. Muz ve çikolata kokusuyla rahatlıyorlar, çürük yumurta kokusunda kaşlarını çatıyorlar.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 21:57
Çocuğun burun temizliği nasıl yapılmalıdır?

Burun tıkalı olmadığı takdirde burun temizliği için herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur. Ancak burundaki atıklar görünür duruma geldiğinde nazikçe temizleyebilirsiniz.

Bebeklerin başarılı bir şekilde emzirilmesi için burundan nefes alabilmeleri gerekir. Burnu tıkalı olan bebek ememez. Burnun açılması için serum fizyolojik damlatılması ve burnun açılması gerekebilir.

Tıkalı burun, bebeğin sürekli ağızdan nefes almasına neden olur. Bu durum mikroplara karşı filtre görevi gören burnun devre dışı kalmasına ve mikropların akciğere daha kolay ulaşmasına ve hastalanmasına neden olabilir.

YENİ DOĞAN BEBEKLERDE BURUN TEMİZLİĞİ

Burun temizliğine başlamadan önce ellerinizi sabunla yıkayarak steril hale getirin.

Bebeği kucağınıza alın. Başını hafif aşağıya bakacak şekilde yatırın.

Burun temizliğinde ucunda pamuk bulunan çubukları ya da pamuk fitilleri asla kullanmayın. Bu ürünlerin kullanılması bebeğinizin sağlığı için tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Burundaki artığı temiz bir gazlı bez ya da tülbent ile temizleyin. Kurumuş artıkları serum fizyolojik ile ıslatarak yumuşatın.

ÇOCUKLARDA BURUN TEMİZLİĞİ

Çocuğu lavaboya götürüp musluğu açın.

Avucuna bir miktar su almasını sağlayıp, suyu burnuna çekmesini isteyin.

Birkaç defa bu işlemi tekrarlayarak, çocuğun burun kanallarını temizlediğini anlamasını sağlayın.

Burun temizlenirken yüzünü de yıkamasını isteyin.

Musluğu kapatın.

Ellerini ve yüzünü havlu ile kurulamasını sağlayın.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 21:57
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