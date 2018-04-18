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Çocuğun ateşini düşürmek isterken dikkat!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarda en sık görülen şikayetlerden birinin yüksek ateş olduğunu söyledi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 20:35
Çocuğun ateşini düşürmek isterken dikkat!

Prof. Dr. Yakup Aslan, 38 derecenin üzerindeki ateşin önemli olduğunu, kusma, ishal, dalgınlık, genel durum bozukluğu veya havale nöbeti gibi ilave şikayeti olmayan ve beslenebilen çocuklarda görülen, 38 dereceyi geçmeyen ateşi düşürmek için evde aile tarafından ılık su kompresi yapılmasının yararlı olduğunun altını çizerken, bunun dışında ateş düşürmeye yönelik çeşitli hatalı uygulamalar yapıldığını ifade etti.

 

 

YANLIŞ BİLİNEN MÜDAHALELERDE BULUNULMAMASI GEREKİR

Aslan, "Ateşi düşürmek için sirke veya aspirinli su ile çocuğu yıkamak ya da cilde alkol sürmek yanlış uygulamalardır. Bu uygulamalar çocuğun ateşini düşürmediği gibi ciltten emilerek zehirlenmelere neden olabilir. Daha vahimi de çocuğu soğuk veya buzlu su ile yıkamak ya da kompres yapmaktır. Ateşi düşürmek için suyun sıcağa yakın ılık olması gerekir. Soğuk veya buzlu su ateşi düşürmez, tam tersine ateşin vücut içerisinde kalmasını sağlar." dedi. Soğuk ve buzlu uygulamalardan kaçınmak gerektiğini vurgulayarak tam tersine bu uygulamanın ateşi vücuda hapsetmeye sebep olacağı uyarısında bulundu.

 

CİLDİNE KOMPRES YAPMALI

Prof. Dr. Aslan, soğuk ve buzlu su uygulamasından kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu uygulama aynı zamanda üşümeye bağlı olarak üst solunum yolu enfeksiyonu, zatüre, soğuk algınlığı veya grip gibi hastalıklara neden olabilir. Çocuğun üşümeyeceği ve altında titremeyeceği kadar sıcaklıktaki su ile çocuğa duş aldırmak ya da cildine kompres yapmak doğru olan yöntemdir. " diye ifade etti.

Aslan,"Ilık kompres veya duş ile ateşi düşmeyen çocuğun, ateş nedeninin belirlenmesi ve tedavi edilmesi için hekime başvurulması gerekir." diye konuştu.


AA
Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 20:35
  1. PROF.
  2. DR.
  3. Yakup Aslan
  4. KTÜ
  5. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

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