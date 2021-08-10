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Eğitim Çocuğum hangi okula gidecek? E okul 1.sınıf sorgulama
Eğitim

Çocuğum hangi okula gidecek? E okul 1.sınıf sorgulama

Okul kayıt sorgulama | Bu sene anasınıfı, 1.sınıf ve 5.sınıfa başlayacak olan çocukların aileleri, "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, e kayıt işlemlerini tamamladı ve bilgileri yayımladı. Peki, 1.sınıf okul sorgulama nereden nasıl yapılır? okul kayıtlarında hangi evraklar isteniyor?

Yeniakit Publisher
2021-08-10 17:08:00 -
Çocuğum hangi okula gidecek? E okul 1.sınıf sorgulama

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül’de başlayacak. Bu sene anasınıfı, 1. Ve 5.sınıfa başlayacak olan çocukların e kayıtlarının nereye yapıldığını merak eden veliler, ‘Çocuğum hangi okula gidecek?’ sorusuna cevap arıyor.

Çocuğum hangi okula gidecek? E okul 1.sınıf sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı, temmuz ayında e kayıt sonuçlarını paylaştı. Veliler kendi e devlet şifreleriyle sisteme girerek çocuklarının hangi okulda eğitimlerine devam edebileceğini öğreniyor. E devlet üzerinden ulaşılan bilginin ardından çocuğunuzun e kayıt olduğu okula gitmeniz ve işlemleri tamamlamanız gerekiyor. Genellikle kayıtlar sırasında form doldurmanız ve veliye ait fatura (doğalgaz, elektrik, vs.) isteniyor. Kayıt işlemlerinin ardından çocuklarının sınıfları belirlenip velilere bildiriliyor.

E OKUL KAYIT SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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