2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül’de başlayacak. Bu sene anasınıfı, 1. Ve 5.sınıfa başlayacak olan çocukların e kayıtlarının nereye yapıldığını merak eden veliler, ‘Çocuğum hangi okula gidecek?’ sorusuna cevap arıyor.

Çocuğum hangi okula gidecek? E okul 1.sınıf sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı, temmuz ayında e kayıt sonuçlarını paylaştı. Veliler kendi e devlet şifreleriyle sisteme girerek çocuklarının hangi okulda eğitimlerine devam edebileceğini öğreniyor. E devlet üzerinden ulaşılan bilginin ardından çocuğunuzun e kayıt olduğu okula gitmeniz ve işlemleri tamamlamanız gerekiyor. Genellikle kayıtlar sırasında form doldurmanız ve veliye ait fatura (doğalgaz, elektrik, vs.) isteniyor. Kayıt işlemlerinin ardından çocuklarının sınıfları belirlenip velilere bildiriliyor.

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