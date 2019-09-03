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"Çocuğum gelmeden buradan gitmem"

Diyarbakır'da haber alamadığı oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden anne Fevziye Çetinkaya'nın Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor- Anne Çetinkaya: "- "Köydeki evimin kapısını kapattım, eşim ve çocuklarımla buraya geldim. Çocuğum gelmeden buradan gitmem" - Baba Şahap Çetinkaya:- "Kendi çocuklarına iş verip çalıştırıyorlar ama milletin çocuklarını dağa gönderiyorlar. Madem çok istiyorlar önce kendi çocuklarını göndersinler. Benim gibi fakir ve zavallı insanların çocuklarını gönderiyorlar. Bu kadar zulüm yapılamaz"

03 Eylül 2019 Salı 11:53
"Çocuğum gelmeden buradan gitmem"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne Fevziye Çetinkaya'nın Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Eşi Şahap ve 4 çocuğuyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini sürdüren anne Çetinkaya, gazetecilere Kürtçe yaptığı açıklamada, 4 gündür haber alamadığı çocuğunun Diyarbakır'da futbol maçı oynayacağını söyleyerek Eğil'deki evlerinden ayrıldığını söyledi.

- "Oğlum HDP bayrağını yollara, evimizin damına asıyordu"

30 Ağustos günü aradıkları oğluna cep telefonunun kapalı olması dolayısıyla ulaşamadıklarını aktaran Çetinkaya, çocuğuna kavuşmak için HDP Diyarbakır il Başkanlığı binası önünde eşi ve çocuğuyla oturma eylemine başladığını kaydetti.

Çocuğuna kavuşmadan il binası önünden ayrılmayacağını ifade eden anne Çetinkaya, "Onlardan (HDP) hiçbir şey istemiyorum çocuğumu bana getirsinler. Onlara 'Çocuğumu verin başka hiçbir şey istemiyorum' dedim. Bize 'Çocuğunuz burada değil' diyorlar. Çocuğum buraya gelmemişse başka nereye gitmiştir. Benim çocuğumu burada saklamışlar ya da götürmüşler. Ne yapmışlarsa bunlar yapmıştır. Şeker ve tansiyon hastasıyım. Köydeki evimin kapısını kapattım, eşim ve çocuklarımla buraya geldim. Çocuğum gelmeden buradan gitmem. Bu kadar kişiyi işe aldılar, benim çocuğumu da işe alsaydılar. Benim oğlum HDP’nin bayrağını yollara, evimizin damına asıyordu. Aklı başından gitmişti. Telefonla aradıklarında 'kim sana telefon açıyor' diyordum. 'Anne maç var' diyordu. Kulaklığı kulağına takıyordu, kiminle konuştuğunu söylemiyordu. Okumam yazmam yok ki ben anlayayım." diye konuştu.

- "Vallahi billahi çocuğumu HDP götürdü"

Çocuğunu çok sevdiğini vurgulayan anne Çetinkaya "Nasıl olduysa çocuğumu kaybettirdiler. Bunlar götürülmüştür. Sinirlendim kapıyı kıracağım dedim kapıyı kapattılar. Vallahi billahi çocuğumu HDP götürdü, bunlar götürdü. Kur’an üzerine yemin ediyorlar. Kur’ana kurban olasınız. Çocuğumu siz götürdünüz" ifadelerini kullandı.

- "Kendi çocuklarına iş verip çalıştırıyorlar ama milletin çocuklarını dağa gönderiyorlar"

Baba Şahap Çetinkaya ise oğlunun HDP'yi yakından takip ettiğini belirterek, HDP gençlik kollarının gerçekleştirdiği tüm etkinliğe katıldığını söyledi.

30 Ağustos'ta oğlunun Eğil ilçesinden Diyarbakır'a geldiğini ve o gün Diyarbakır'da oturan kızını telefonla arayarak, yemeğe geleceğini ifade ettiğini kaydeden Çetinkaya, buna rağmen kızına yemeğe gitmediğini aktardı.

O gün saat 18.00'den sonra telefonun kapattığı için ona ulaşamadıklarını vurgulayan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Buradan başka bir yere gitmemiştir. Kendi çocuklarına iş verip çalıştırıyorlar ama milletin çocuklarını dağa gönderiyorlar. Madem çok istiyorlar önce kendi çocuklarını göndersinler. Benim gibi fakir ve zavallı insanların çocuklarını gönderiyorlar. Bu kadar zulüm yapılamaz. Benim suçum, günahım ne? Oğlumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Bu çocukları zor şartlarda büyüttük, okula gönderdik."

Kardeşi M. Çetinkaya, ağabeyinin ablasının evine yemek yemeye geleceğini söylediğini fakat gelmediğini belirterek, "Her gün 'Ben dağa çıkacağım' diyordu, sürekli partiye gelip gidiyordu." dedi.






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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:53
  1. Diyarbakır

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