Çocuğu olmayan eşlerin miras paylaşımı: Ölen kişinin çocuğu yoksa miras eşe mi kalır yoksa diğer akrabalara kalır mı?

Çocukları olmayan karı kocanın miras paylaşımı nasıl olur? Onlar ki, 'Ey Rabbimiz! Bize göz nuru olacak eşler ve çocuklar bahşet; bizi Sana karşı sorumluluk bilincl taşıyan kimseler için örnek ve öncü yap' diye dua ederler. (Furkan Suresi, 25/74) Çocuk, Rabbimiz'in eşlere bir armağanıdır. Çocuklar anne ve babalarının göz nurudur. Nesillerin devamıdır. Anneler ise çocukların cennete giriş vesilesidir. Zira cennet annelerin ayakları altındadır. Dünya imtihan dünyasıdır. Rabbimiz kimine hastalık verir, kimine zenginlik, kimine fakirlik verir. Kimi insana çocuk verirken kimilerine de çocuk vermez. Her insanın imtihan yeri farklıdır. Yeter ki bu imtihanı kazanmasını bilelim ve imtihan için sabırlı olalım. Peki çocuğu olmayan eşlerin miras paylaşımı nasıl olur? Çocuğu olmayan erkeğin ölmesi durumunda kadın mirastan ne kadar pay alır?

Ölen Kişinin Çocuğu Yoksa Malvarlığı Kime Kalır?

Miras hukuku, ölen kişinin çocuğunun olmaması durumunda, kalan mirasın eşe, anne ve babanın sağ olması durumunda ise hem eş hem de anne ve babaya paylaştırılması hakkı tanır. Bu ihtimalde mirasın yarısı eşe kalır, diğer yarısı anne ve babaya kalır. Yani mirasın paylaştırılacağı birinci derece akrabalar eş, anne ve baba olmaktadır.

Vefat eden kişinin anne, babası ölü, eşi sağ ve büyükanne, büyükbabası yaşıyor ise bu durumda, büyükanne ve büyükbaba da mirastan pay alır. Diğer bir tabir ile ölen kişinin büyükanne ve büyükbabasının yaşıyor olması demek, zümre başı olarak kabul edilir. Zümre başı ailenin en büyüğü anlamına gelir ve bu durum sonucunda ölen kişinin kardeşlerinin yani alt soyun malvarlığından pay alması da pek mümkün olmayabilir.

Ölen Kişinin Hiç Kimsesi Yoksa Mirasa Ne Olur?

Miras Hukuku tarafından belirlenen kurallara göre, ölen kişinin eş, çocuk, anne ve baba, büyükanne veya büyükbaba, kardeş gibi hiçbir akrabanın bulunmaması halinde, arkasında bıraktığı malvarlığı, direkt olarak devlet hazinesine aktarılır.

Ölen kişinin eşi sağsa anne ve babası yoksa mirası kime kalır?

Ölen kişinin anne ve babası ölmüş ancak eşi yanında büyükanne ve büyükbabası varsa miras bu sefer de eşi ile büyükanne ve büyükbaba arasında paylaşılıyor. Bu ihtimalde mirasın 3/4 ü sağ kalan eşe, kalan dörtte birlik kısmı ise dede ve neneye düşer. Bu demek oluyor ki; vefat eden kişinin anne ve babası yoksa büyükbaba ve büyükannesi mirasta hak sahibi oluyor. Yani zümre başının hayatta olması nedeniyle kardeşlerine mirastan pay kalmıyor. Yani zümre başı, alt soyun miras almasına engel oluyor.