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Gündem Çocuğu olan da olmayan da aynı şeyi soruyor: Çocuğa bakmak annenin görevi mi?
Gündem

Çocuğu olan da olmayan da aynı şeyi soruyor: Çocuğa bakmak annenin görevi mi?

Muhalefet edeceğiz diye ne yapacağını şaşıran çevreler, bu sefer de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yaşından küçük çocuğu olan annelere sağladığı kolaylığı hedef aldı. İstanbul Sözleşmesi'nin toplumda yaygınlaştırmaya çalıştığı 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' Halk Tv Sunucusu İrfan Değirmenci'yi de özünden koparttı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 23:26:00 - 2021-04-16 00:26:03

Yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yaşından küçük çocuğu olan annelere idari izin verileceğini açıklaması, sözde kadın savunucularına battı. Aklı selim çevreler kamu çalışanı annelere sağlanan pandemi desteğinin, özel sektördeki annelere de sağlanmasını beklerken, Halk Tv Sunucusu İrfan Değirmenci ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kararı hedef aldı.

'Çocuğa bakmak kadının görevi mi?'

Kadınlara sağlanan pozitif ayrımcılığın battığı sözde kadın savunucusu İrfan Değirmenci, şunları söyledi:

"Şimdi takıldığım bir nokta var. Kamuda 10 yaşın altında çocuğu olan kadın personele izin veriliyor. Niye? Çocuğa bakmak kadının görevi midir? Baba bakamaz mı? On yaş altında çocuğu olan babalara izin verilse. Yok. Kadın personele izin veriliyor. Anneye. Bakış açısı bu."

'Çocuk bakmak sadece kadınlara yüklenmemeli'

Halk Tv yayınında 'Toplumsa Cinsiyet Eşitliği' zırvasının propogandasını yapan Prof. Dr. Kayıhan Pala, Türk örf ve adetlerinde yeri olmayan fikirlerini şöyle anlatmıştı:

"Sanki bu işler sadece kadınların göreviymiş gibi.. Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değerlendirilmesi gereken bir kavram. 10 yaşın altında çocukları olanlara izin verilmesi çok güzel. Bunu üstelik kamu ile de sınırlamamak gerekir. Ama bunların tüm yükünü de sadece kadınların üzerine yıkmak kabul edilecek bir şey olmamalı. Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliği endeksinde 150 ülke arasında dünayada 133. sırada. Zaten çok sıkıntılı durumdayız. Hiç olmazsa bunu azaltmak için daha fazla çaba tüketelim."

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