  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Batı'da Ramazan coşkusu, Noel’i ışıl ışıl kutlayan Türk AVM’lerde ramazan sessizliği 'Siyonist üretimi mamalar ülkemize sokulmamalı!' Nestle ve Danone'nin bebek mamaları zehirli çıkmıştı Kaza çeşitlerine yenisi eklendi İETT otobüsleri durakta bile duramadı Bunlar insan olamaz! Durakta bekleyerek gelen otobüsü taşlayıp video çekiyorlar! Bu hadsiz kadın gerçekten savcıysa, bitmişiz demektir! Köpeğini otobüste vatandaşların üstüne saldı, “Öldürürüm” diye tehditler savurdu Kes sesini soytarı! ABD büyükelçisinden topraklarımıza göz diken alçak sözler! Tamer Korkmaz, Epstein’in Kraliyet’e darbesini yazdı! Monarşi’yi ter bastı! LGBT için en önde yürüyen DEM Parti Ramazan'a da karşı! Rezil açıklama Özgür Özel’in ‘Akın’ sancısı durmuyor Kurtulmuş’tan ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu: Bu rapor bir mihenk taşıdır!
Gündem Çocuğu kurtarmak isterken bıçaklandı: 1 tutuklama
Gündem

Çocuğu kurtarmak isterken bıçaklandı: 1 tutuklama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çocuğu kurtarmak isterken bıçaklandı: 1 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar’daki metro çıkışında darp edilen bir çocuğu kurtarmak isterken bıçaklanan 27 yaşındaki O.Ç. olayıyla ilgili 18 yaşından küçük 3 şüpheliden 1’inin tutuklandığını açıkladı.

İstanbul Bağcılar'da metro çıkışında kalabalık bir grubun, bir çocuğu darp ettiğini gören 27 yaşındaki O.Ç. duruma müdahale etmek istedi. Ama çıkan arbede de O.Ç. bıçaklanarak yaralandı. Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Çocuğu kurtarmak isterken bıçaklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi'nde, 12 Şubat'ta çıkan bir kavgada, O.Ç'nin (27) bıçaklanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olayın, Yıldıztepe'deki metro istasyonu çıkışında, kalabalık bir grup tarafından bir çocuğun darbedildiğini gören O.Ç'nin duruma müdahale etmesi sonucu çıkan kavgada meydana geldiği belirlendi.

3 kişi yakalandı

Polis ekipleri, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen 18 yaşın altındaki 3 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 zanlı ise serbest bırakıldı. Olayın ardından ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi edilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ’da kan donduran çocuk cinayeti! 16 yaşındaki zanlı tutuklandı!
Tekirdağ’da kan donduran çocuk cinayeti! 16 yaşındaki zanlı tutuklandı!

Gündem

Tekirdağ’da kan donduran çocuk cinayeti! 16 yaşındaki zanlı tutuklandı!

Beşiktaş’ta park yeri cinayeti: 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti, saldırgana linç girişimi!
Beşiktaş’ta park yeri cinayeti: 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti, saldırgana linç girişimi!

Yerel

Beşiktaş’ta park yeri cinayeti: 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti, saldırgana linç girişimi!

Cinayete 6 ay sonra misilleme: Düğünde öldürüldü
Cinayete 6 ay sonra misilleme: Düğünde öldürüldü

Yerel

Cinayete 6 ay sonra misilleme: Düğünde öldürüldü

Arnavutköy'de kadın cinayeti: Üç çocuğunun gözü önünde eşini katletti
Arnavutköy'de kadın cinayeti: Üç çocuğunun gözü önünde eşini katletti

Yerel

Arnavutköy'de kadın cinayeti: Üç çocuğunun gözü önünde eşini katletti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23