Çocuğu erken uyutmanın yolları! En kolay bebek uyutma yöntemleri

Uyku vücut sistemlerini yavaşlatarak ve rahatlatarak, kalktığımızda kendimizi fiziksel olarak daha güçlü hissetmemizi sağlar. Kaliteli ve düzenli uyku size canlılık katarken güne enerjiyle başlayıp verimliliğinizi arttırır, sosyal ve sağlıklı olmanıza katkıda bulunur.

Çocuğunuz gece yatmıyor sabah kalmıyor mu? Tüm çabanıza rağmen çocuğunuzun uyku düzenini sağlayamıyor ve devamlı olumsuz davranışlarıyla karşılaşıyorsanız belki de farklı yöntemler denemelisiniz. Uzman Klinik Psikolog Fatma Çelik, bu zorlu dönemi yaşayan ebeveynlere tavsiyeler ve önerilerde bulundu.

Mark Twain, "Ben 14 yaşındayken babam o kadar cahildi ki, yaşlı adamın yakınımda olmasına bile tahammül edemezdim. 21 yaşına geldiğimde ise öyle çok şey biliyordu ki, bunca şeyi 7 yılda nasıl öğrendiğine şaşıp kaldım" sözleriyle büyüme çağındaki bir çocuk ile genç yetişkinlik arasındaki geçiş evresini oldukça güzel özetlemiş.

Tam da 11 ve 19 yaş arası ailesinin onu anlamadığını, bütün sıkıntıları tek başına yaşadığını, ilk aşk acısının bu kadar ağır ve vazgeçilmez olduğunu, dünya yıkılmış altında tek başına kalmış ve elini kimse tutmuyor gibi hissettiği o dönemi!

UYANDIRMAK İÇİN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLER

Bu yaş aralığında olan çocukların ebeveynleri çoğunlukla, çocuklarının vaktinde yataklarına gitmelerini sağlayamadıkları, sabahları da ne kadar çeşitli davranışlar eşliğinde dil dökseler de yataktan kaldıramadıkları yönünde.

Anne-babaların çocuğu yataktan kaldırmak için eskilerdeki gibi tencere tava tekniği kullanması, pikeyi üzerinden çekme ya da 15 dakika da bir gidip uyandırma gibi tekniklerde cabası.

Bununla birlikte çocuğunu uyandırmak isterken ailelerin işe geç kalması, çocuğun bir yandan servisi kaçırması gibi durumlarda işin içinde olabiliyor.

Şimdi biraz bu durumun nedenlerine bakalım: Öncelikle bebeklerin uyku düzenleri tarlakuşunun uyku düzenine benzer çünkü, sabahları erken uyanıp, akşamları erkenden uyurlar. Ergenlerin uyku düzeni ise geceleri geç vakitlere kadar uyanık kalıp sabahları geç uyanan baykuşlar gibidir.

İşe Yarayan Bebek Uyutma Yöntemi

Bebek büyüten annelerin hepsi bilir ki hiçbir uyutma yönteminden mucize beklememek gerekir. Çünkü her evin ortamı, bebeğin durumu, koşullar birbirinden farklıdır. Bebeğinizi kolay uyutmanın yolları nelerdir sorup soruştururken bir anne bana bunu dedi bu yöntemler mutlaka uyuması lazım diye düşünmemek lazım. Bir bebekte işe yarayan yöntem diğerinde işe yaramayabilir. Fakat alınacak tavsiyelerden biri tam sizin bebeğinize göre bir yöntem de olabilir. Bundan dolayı işe yaramış bebek uyutma yöntemlerini bilmekte ve uygulamakta fayda vardır. Tabi bebeğinizi zorlamamak şartıyla yoksa uyutacağım derken daha uzun süre uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Burada size aktaracağım yöntemler ve taktikler çeşitli doktorlar, uzmanlar ve annelik duygusunun karışımından elde edilmiştir. Çok farklı bebeklerde etkili olduğundan önemsenmesini sizin faydanıza olacaktır.

Uyku her yaşta insanın fiziksel bir ihtiyacıdır. Uyku uyumayan kişi dinlenemez, kafasını toplayamaz, kendini hasta hisseder. Uykusuzluğun her yaşta kişisel özelliklere bağlı çeşitli sebepleri vardır. Büyük insanlar uykusuzluklarına kendileri çözüm bulabilir. Fakat bebeklerimizin uyku problemlerine biz annelerin çözüm bulması gerekir. Bebeğim neden uyumuyor diye sorguladığınızda kendinizin uyuyamama nedenlerinizi aklınıza getirin. Bebek bu kafasına bir şey takacak hali olmadığına göre daha çok fiziki nedenleri düşünmek daha doğru olacaktır. Yorulduğunuzda mı daha iyi uyursunuz yoksa boş oturduğunuzda mı? Karnınız açken mi yoksa yokken mi? Işıklar açıkken mi yoksa kapalıyken mi? Bu soruların cevabını verdiğinizde bebeğinizi kolay uyutmanın yolları nelerdir sorusuna neden olan problemlerin bazılarına ulaşabilirsiniz.

Bebeğinize Uyku Rutini Oluşturun

Yeni doğan bebeklerde uyku hormonu (melatonin) salgılanmaz, bu yüzden bebekler ne zaman uyumaları gerektiğini bilmezler. Yaklaşık üç aylık olduktan sonra melatonin hormonu salgılanmaya başlar. Melatonin karanlıkta salgılanan bir hormon olduğu için uyanık olduğu zamanlarda bebeği ışıksız bir ortamda bırakmamak gerekir. Uyku zamanında da karanlık bir ortam seçilmelidir. Bebekler yaklaşık altı aylık oluncaya kadar uzun süreli uyuyamazlar. Altı aylık olduktan sonra bebek odasında düzenli bir uyku rutini oluşturmanın tam zamanıdır. Bebeğinizi kolay uyutmanın yolları nelerdir bulunmaya çalışırken öncelikle kendinizi düşünün. Yani kendi uyku rutininizi düşünün ya da sizi nelerin uyutmadığını, işinize yarayacak ☺

Evde yaşayanlar uyanıksa ve evin içinde geziniyorlarsa

Elektronik aletler ve ışıklar açıksa

Çok fazla gürültü varsa

Çok sıcaksa veya soğuksa

Karnınız açsa veya çok toksa

Tuvalet veya su ihtiyacınız varsa siz uyuyabilir misiniz?

Biz büyüklerinde uyku rutinleri vardır. Kimimiz uykudan önce ılık bir duş alır, kimimiz kitap okur, kimimiz televizyon seyrederiz. Bebeğiniz altı aylık olduktan sonra ona odasında yumuşak bir ses ile loş bir ışıkta kitap okumaya başlayarak bir uyku rutini oluşturabilirsiniz.

Çocukları kolayca uyutmak için 4 ipucu

Çocuklarınıza bağımsız uyumayı öğretin.

Uyku vaktini iyi ayarlayın ve belirli zamanlarda şeker yedirmeyin.

Uyku için bir mağara ortamı oluşturun.

Uygun bir uyku rutini tutturun.

Bebeğinizi Uyutmak için 9 Yöntem