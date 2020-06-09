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Aktüel

Çocuğa cinsel istismarda bulunan kişiyi yakalayarak polise teslim etti

Yeniakit Publisher
2020-06-09 22:47:59 -
Çocuğa cinsel istismarda bulunan kişiyi yakalayarak polise teslim etti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Ali Emiri 5. Sokak'ta iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntüsünde 52 yaşındaki M.H'nin, kağıt toplayıcılığı yapan erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu fark etti.

Zanlıyı yakalayan iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

Gözaltına alından şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.


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