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Cocu'dan 'Ali Koç' açıklaması!

Derby County Menajeri Phillip Cocu, transferdeki politikaları ve Fenerbahçe'deki geçmişiyle ilgili konuştu.

21 Temmuz 2019 Pazar 02:20
Cocu'dan 'Ali Koç' açıklaması!

Fenerbahçe'den neden ayrıldığına dair gelen soruya Hollandalı teknik adam, "Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un kesin fikirleri vardı ama birçok sebepten ötürü düşündüklerimizi uygulamak mümkün değildi. UEFA'nın kısıtlamaları vardı. Elimizden geleni yaptık ama işe yaramadı. Futbolda böyle durumlar olabilir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de yaşadığı kötü tecrübenin, yeni bir işe başlarken düşüncesini değiştirmediğini söyleyen Cocu, "Benim kafamda bir futbol var ve ona uygun gelişimi sağlamayı amaçlarım. Taktiğim her zaman yüzde 100 sonuç alacağımızı garanti etmiyor ama iyi futbol oynayacağımızı ediyor. Bunlar gerçekleşmeyince ayrılık mecburi oldu." diyerek sözlerini sürdürdü.

Transfer döneminde işlerinin zor olduğunu belirten Cocu, "Geçen sezon kiralık olarak oynayan bazı oyuncuların takım için önemi büyüktü. Doğru oyuncuları takımımıza almaya çalışıyoruz. Dengeli bir kadro kurmayı amaçlıyoruz. Ben de transferler için kendi kişisel ilişkilerimi kullanmaya çalışıyorum. Birçok menajer ve sportif direktör tanıyorum. Hepsiyle temas halindeyiz." dedi. (Sporx)

 

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 02:20
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