Cocu ilk kez konuştu! Fenerbahçe hakkında flaş sözler

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Hollandalı Phillip Cocu, Beyaz TV'den Ertem Şener'e Kemerburgaz'da golf oynadığı sırada kısa bir röportaj verdi.

İşte Phillip Cocu'nun röportajı;

Sizi İstanbul'da görmek şaşırtıcı

Halletmem gereken bazı işlerim vardı

Moraliniz nasıl?

Çok üzgünüm ama hayat devam ediyor.

Kırgın mısınız?

Hayır, hayır, hayır. Bu muhteşem camia ile ayrıldığım için üzgünüm. Sadece Fenerbahçe ile hayallerim ve planlarım uzun vadeliydi.

Ali Koç ile aranız nasıl?

Ali Bey harika bir lider. Benim buraya gelmemdeki en büyük neden onun vizyonuydu. Fenerbahçe, Ali Bey gibi bir başkana sahip olduğu için çok şanslıyım"

Derbiyi izlediniz mi?

Fenerbahçe derbide galibiyeti kaçırdı. Son üç maç, gelecek için umut verici.

Valbuena'nın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

İyi futbolcu.

Türkiye'den teklif alırsanız tekrar bu ülkede çalışır mısınız?

Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Rüya gibi. Ben profesyonelim geleceğin ne getireceğini bilemem.

Koeman hakkında ne düşünüyorsunuz?

Şansı bol olsun

Sizce kim şampiyon olur?

Kalbim Fenerbahçe ile birlikte.