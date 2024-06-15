  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya CocaCola, yalnız CocaCola'dan ibaret değil! Cinselliği kutsayan, din-dışı kutsallara dayanan yeni-paganizm biçimlerini böyle icat ediyorlar
Medya

CocaCola, yalnız CocaCola'dan ibaret değil! Cinselliği kutsayan, din-dışı kutsallara dayanan yeni-paganizm biçimlerini böyle icat ediyorlar

Yeniakit Publisher
2024-06-15 17:10:00 -
CocaCola, yalnız CocaCola'dan ibaret değil! Cinselliği kutsayan, din-dışı kutsallara dayanan yeni-paganizm biçimlerini böyle icat ediyorlar

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, "CocaCola meselesi, basit bir içecek meselesi değildir. Cinselliği, hazcılığı, bencilliği kutsayan din-dışı kutsallara dayanan yeni-paganizm biçimleri icat ediyorlar." çıkışını yaptı.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, "CocaCola meselesi, basit bir içecek meselesi değildir. Cinselliği, hazcılığı, bencilliği kutsayan din-dışı kutsallara dayanan yeni-paganizm biçimleri icat ediyorlar." çıkışını yaptı.

Kaplan, yazısında şu ifadeleri kullandı: 

"Cinselliği, hazcılığı, bencilliği kutsayan din-dışı kutsallara dayanan yeni-paganizm biçimleri icat ediyorlar. Ve iğrenç reklamlarla yeni-paganizm biçimlerini, küre ölçeğinde tek yaşam tarzı, tek kültür ve tek "din" olarak yaygınlaştırıyorlar. Çarmıh'ın adı değişti: Medya, Kitlelerin afyonu artık!

CocaCola, yalnız CocaCola'dan ibaret değil. Yeni kolonizasyonun, yeni-paganizm biçimlerinin misyoneri'dir CocaCola! CocaCola'yla, pagan reklamlarıyla, CocaColanizasyon süreciyle, tektipleştirici pagan bir kültür, pagan bir yaşam tarzı ve pagan, düzmece bir din icat etmek, kısacası dünyayı paganlaştırmak istiyorlar! Eğer bunu göremiyorsak, zaten "işimiz" bitmiş, yeni-paganizm zaferini ilan etmiş demektir."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23