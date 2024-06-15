CocaCola, yalnız CocaCola'dan ibaret değil! Cinselliği kutsayan, din-dışı kutsallara dayanan yeni-paganizm biçimlerini böyle icat ediyorlar

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, "CocaCola meselesi, basit bir içecek meselesi değildir. Cinselliği, hazcılığı, bencilliği kutsayan din-dışı kutsallara dayanan yeni-paganizm biçimleri icat ediyorlar." çıkışını yaptı.

Kaplan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cinselliği, hazcılığı, bencilliği kutsayan din-dışı kutsallara dayanan yeni-paganizm biçimleri icat ediyorlar. Ve iğrenç reklamlarla yeni-paganizm biçimlerini, küre ölçeğinde tek yaşam tarzı, tek kültür ve tek "din" olarak yaygınlaştırıyorlar. Çarmıh'ın adı değişti: Medya, Kitlelerin afyonu artık!

CocaCola, yalnız CocaCola'dan ibaret değil. Yeni kolonizasyonun, yeni-paganizm biçimlerinin misyoneri'dir CocaCola! CocaCola'yla, pagan reklamlarıyla, CocaColanizasyon süreciyle, tektipleştirici pagan bir kültür, pagan bir yaşam tarzı ve pagan, düzmece bir din icat etmek, kısacası dünyayı paganlaştırmak istiyorlar! Eğer bunu göremiyorsak, zaten "işimiz" bitmiş, yeni-paganizm zaferini ilan etmiş demektir."

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