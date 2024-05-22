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Dünya Coca-Cola'dan yeni olta: Fabrikanın temelini attı! Dünyaya satıp teröristleri fonlarken Çinliler üretmeye hazırlanıyor
Dünya

Coca-Cola'dan yeni olta: Fabrikanın temelini attı! Dünyaya satıp teröristleri fonlarken Çinliler üretmeye hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-22 15:58:00 - 2024-05-22 17:48:02
Coca-Cola'dan yeni olta: Fabrikanın temelini attı! Dünyaya satıp teröristleri fonlarken Çinliler üretmeye hazırlanıyor

Coca-Cola planlarını yaptı: Çin’deki şişeleme şirketi Swire Coca-Cola Ltd.’nin yeni fabrikasının temeli atıldı.

İsrail'e verdiği destek nedeniyle Müslüman ülkelerde büyük tepki gören Coca Cola ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Coca Cola bilindiği üzere, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykot edilen markalar arasında yer alıyor.

DÜNYAYA SATIP TERÖRİSTLERİ FONLUYOR... KATİL İSRAİL’İN EMİR ERİ COCA COLA’DAN YENİ OLTA

Coca-Cola’nın Çin’deki şişeleme şirketi Swire Coca-Cola Ltd.’nin yeni fabrikasının temeli atıldı. Çin’in yeni ekonomi merkezlerinden biri olan Guangdong’daki fabrikanın maliyetinin, 1,25 milyar yuan (yaklaşık 175,89 milyon dolar) olacağı açıklandı.

Yaklaşık 128 bin metrekarelik bir alanı kaplayan yeni fabrika, 11 yeni içecek üretim hattına, çok katmanlı depolara ve destek tesislerine sahip olacak. Fabrikanın hizmete girmesinin ardından şirketin Guangdong’daki yıllık üretim kapasitesinde yaklaşık yüzde 66’lık bir artış bekleniyor.
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Yeni tesisin yeşil, akıllı, çevre dostu bir fabrika olacağını söyleyen Swire Coca-Cola Genel Müdürü Karen So, “Çin ana karası, şirketimizin büyümesinde önemli bir itici güç haline geldi. Sürekli olarak bu pazardan ilham alıyoruz ve inovasyonumuzu artıyoruz.” dedi.

Şirketin Çin’de büyümeye devam edeceğini ve 2032’ye kadar 12 milyar yuanlık yatırım yapacaklarını belirten Karen, “Böylesine canlı ve hızlı büyüyen bir pazarda operasyonlarımızı genişletmek gerçekten heyecan verici.” dedi.

Satış hacmi bakımından Coca-Cola’nın dünyadaki beşinci büyük şişeleyicisi olan Swire Coca-Cola, Guangdong’da toplam 14 modern üretim hattıyla beş şişeleme tesisi işletiyor ve 90 milyondan fazla tüketiciye hizmet veriyor.

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