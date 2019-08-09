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Coca-Cola İçecek, ikinci çeyrekte güçlü performansını korumaya devam ediyor

Coca-Cola İçecek, yılın ikinci çeyreğinde FAVÖK’ünü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artırırken, net satış 25 artışla yüzde 3,9 milyar TL olarak kaydedildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:37
Coca-Cola İçecek, ikinci çeyrekte güçlü performansını korumaya devam ediyor

Coca-Cola İçecek, yılın ikinci çeyreğinde FAVÖK’ünü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artırırken, net satış 25 artışla yüzde 3,9 milyar TL olarak kaydedildi. Satış hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 yükselerek, 415 milyon ünite kasaya ulaştı.


Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, “Yılın ilk yarısında güçlü gelir artışı ve disiplinli maliyet yönetimi, FAVÖK marjını korumamızı sağladı” dedi ve başarılı piyasa uygulamaları sayesinde zorlukları fırsatlara dönüştürmeye ve değer oluşturmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.


Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 8.500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek (CCI), 2019 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ikinci çeyreğinde FAVÖK’ünü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artıran CCI’ın net satışı da yüzde 25 artışla 3,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Satış hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 yükselerek 415 milyon ünite kasaya ulaştı.


2019 yarıyıl sonuçları ile ilgili açıklama yapan Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, “İkinci çeyrekte önemli pazarlarımızdaki makroekonomik ve politik zorluklara rağmen iyi sonuçlar elde etmeye devam ettik. Güçlü gelir artışı ve disiplinli maliyet yönetimi, FAVÖK marjını korumamızı sağladı. Türkiye operasyonları önceki yılın aynı dönemindeki güçlü büyümeyi sürdürerek, ivmesini korudu. Ayrıca, GCCL* kapsamında “Her Yönden En İyi Müşteri ve Ticari Pazar Ödülü”nü aldık” dedi.


CCI’ın, Londra Borsası ve Financial Times ortaklığında, bağımsız bir organizasyon olan FTSE tarafından çevre, toplum ve yönetişim alanında yüksek performans gösteren şirketleri belirleyen FTSE4GOOD ‘Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’ndeki yerini korumaya devam ettiğini belirten Başarır; “Sorumlu yatırım endeksi olarak tanımlanan ve 20 ülkeyi kapsayan FTSE4GOOD Endeksi’nde yerimizi korumaktan memnunuz. Başarılı piyasa uygulamalarımız sayesinde zorlukları fırsatlara dönüştürmeyi ve değer yaratmayı kararlılıkla sürdürürken, daha az tüketerek daha fazla üretmeye dayalı sürdürülebilirlik anlayışımız ile bu alanda projeler geliştirmeye de devam edeceğiz” dedi.


Yılın ilk yarısını çift haneli gelir ve FAVÖK büyümesiyle tamamlarken, kaliteli büyümeye odaklanmaya devam ettiklerini dile getiren Burak Başarır, “Bazı uluslararası operasyonlarımızdaki pazar koşullarının zorlayıcı olmaya devam etmesi nedeniyle satış hacmi beklentimizi aşağı yönlü revize ederken, Türkiye’de gazlı içecek kategorisindeki güçlü büyüme ile maliyet tasarrufu uygulamalarımıza bağlı olarak, net satış geliri büyümesi ve FAVÖK marjı beklentilerimizi koruyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:37
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