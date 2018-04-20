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Çobanlık sınıfı açıldı!

Son yıllarda devlet destekli hayvancılık yatırımları artmaya başladı. Bu artış çobanlık mesleğini yeniden gündeme getirdi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Özpınar Mahallesi'nde 104 saatlik sürü yöneticiliği kursu açıldı.

20 Nisan 2018 Cuma 11:58
Çobanlık sınıfı açıldı!

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce açılan kursa, 18 çoban katıldı. Sürü yöneticiliği kursiyerleri, 16 saat boyunca 'iş sağlığı ve güvenliği', '24 saat sürüyü yönlendirme', '24 saat sürünün beslenmesi', '16 saat sürü bakım işleri' ve '24 saat sürünün sağlığı' derslerini alacak. Kursun bitimde başarı 18 çobana, sertifikaları verilecek. Geçimin hayvancılıkla sağlayan çobanlar, kursta öğrendiklerini sürülerinde bilinçli olarak hayata geçirecek. Kursiyerler, açılan kursun kendileri için yararlı olduğunu, şimdiye kadar bilmedikleri bilgileri kurslara katılan öğretmenlerden almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Veteriner Teknisyeni Kemal Savran ise kursun başarıyla geçtiğini söyledi.

KURSLAR AÇILMAYA DEVAM EDECEK

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Bizler Halk Eğitimi Merkezi olarak vatandaşlarımızın hizmetindeyiz, vatandaşlarımızın her türlü kurs talebini değerlendiriyoruz. Sarıgöl'ümüzün geçim kaynağının temelini tarım ve hayvancılık oluşturmakta. Bu sene açmış olduğumuz asma yetiştiriciliği, zeytin budama gibi tarımsal kursların ardından hayvancılık alanında bu kursumuzu açtık. Açacağımız kurslarda özellikle bölgemizin ihtiyaçlarına ağırlık veriyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kurslarımızı açmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:58
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