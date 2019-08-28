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Çobanlara fosforlu yelek dağıtıldı

MalatyaKoyun Keçi Yetiştiriciler Birliği, 5.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:38
Çobanlara fosforlu yelek dağıtıldı

MalatyaKoyun Keçi Yetiştiriciler Birliği, 5. Sürü Yönetimi ve Eğitimi kursunu bitiren yetiştiricilere sertifika ve dereceye girenlere plaket takdim etti. sertifika dağıtımı sonrası Birlik Başkanı İhsan Akın, yetiştiricilere gece yaşanan kazalara karşı önlem almak için fosforlu yelek hediye etti.


Birlik binasında yapılan sertifika ve plaket takdim töreninde Birlik Başkanı İhsan Akın, tüm Malatya’da bulunan yetiştiricilere fosforlu yelek hediye edeceklerini dile getirdi.


İhsan Akın yaptığı açıklamada “5. kursumuzu bitiren yetiştiricilerimize sertifikalarını vereceğiz ve dereceye giren 1,2 ve 3.’ye de plaket takdim edeceğiz. Burada asıl amacımız farkındalığın oluşması ve yetiştiricilerimizin teşvik edilmesidir. Bilgi anlamında da sahadaki bilginin gerçek anlamda teknik ve pratik olarak birleştirilerek, teknik uzmanlar tarafından bunu sahaya yansıtmak. Burada tabi Battalgazi Halk Eğitim ve Battalgazi Milli Eğitim Müdürlüklerine de teşekkür ediyoruz. Şuan 20 yetiştiricimiz, üreticimiz ve çobanımız sertifikasını alacak” diye konuştu.


Birlik olarak sürekli yetiricilerin yanınsa oldukların ifade eden Akın,” Burada tabiki en önemlisi şu, bizler özellikle yıllardır kurulduğumuz günden bugüne birlik olarak yaklaşık 2 bin 500 kişi aileleri ile birlikte 10 bin kişi, platform olarak da yaklaşık olarak 39 bin 700 üyemiz var ve aileleri ile birlikte 200 bin kişi demektir. Biz kurulduğumuz günden beri Malatya’mıza hizmet veriyoruz ve her şeye rağmen ne olursa olsun, yolumuza devam ediyoruz. Biz laf üretmek yerine iş üretiyoruz. İş üretmeye çalışıyoruz ve üretmemiz lazım ve onun için üretene sahip çıkmamız lazım bundan dolayı da bütün yetiştiricilerimizi üreticilerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.


Yetiştiricilere gece yaşanan kazalara karşı önlem almak için fosforlu yelek yaptırdıklarını ifaden Akın,” Özellikle yollarda geçiş güzergâhlarında yetiştiricilerimiz sıkıntılar yaşıyor. Bazen can ve mal kaybına neden olan kazalar oluyor. Bu kazalarla ilgili de farkındalığın oluşması adına yelek yaptırdık, özellikle fosforlu yelek ve gece ışıkta yanan. Bu anlamda bu yeleklerimizi de burada ilk dağıtımını çobanlarımıza yapacağız. Ve yayla yayla bunların dağıtımlarına devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:38
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