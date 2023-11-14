Çobanın paylaştığı fotoğraf harekete geçirdi! Jandarma ekipleri fil peşine düştü
Hayvan otlatan çopan çektiği fotoğrafı paylaşınca ortalık karıştı. Paylaşımdaki fil için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Ardahan'dan merada hayvanları otlatan bir çoban karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Jandarma ekipleri bölgeye giderek fili aramaya başladı.
Ardahan'da çekilen fil fotoğrafı kısa sürede yayılırken, jandarma ekipleri bölgeye giderek fili aramaya başladı.
Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek, çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğrafın hızla yayılması üzerine Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. İlk etapta çobanı bulan jandarma ekipleri fotoğrafın çekildiği bölgeye gitti. Çobanın gösterdiği bölgede olduğu ileri sürülen filin bulunması için çalışma başlatıldı.
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Havanın kararması nedeniyle arama çalışmaları el feneri ve flaşörlerle sürdürülüyor.
Kaynak: DHA