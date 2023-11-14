  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emeklilere büyük müjde geldi! En düşük aylık bu kadar olacak

Borcu olanlar işte şimdi hapı yuttu! Şok eden karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Eli verir talkını, kendi yutar salkımı! Ezgi Mola'dan şok eden karar! Bunların gerçek yüzünü gör Türkiye

4 tondan sadece 1 litre çıkıyor! Tamı tamına 10 bin euroya satıyorlar! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor

Asgari ücretle ilgili beklenmedik iddia! Ünlü ekonomist kötü haberi verdi

Dilan Polat’tan sonra, çok konuşulmuştu! Fenomen Rabia Toprak’la ilgili flaş gelişme

BİM, büyük indirimi başlattı! Şok kampanya! Cüzdanını alan, koşa koşa BİM’e gidiyor

Beyin zaman ve mekanı nasıl kodluyor? Bilim adamları insan beynine yerleştirip keşfetti

Fransız diplomatlardan Macron'a Gazze tepkisi

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Çok ama çok kötü haber az önce geldi! Karar bugünden itibaren yürürlükte! Rekor para ödeyecekler
Yaşam Çobanın paylaştığı fotoğraf harekete geçirdi! Jandarma ekipleri fil peşine düştü
Yaşam

Çobanın paylaştığı fotoğraf harekete geçirdi! Jandarma ekipleri fil peşine düştü

Yeniakit Publisher
2023-11-14 22:35:00 -
Çobanın paylaştığı fotoğraf harekete geçirdi! Jandarma ekipleri fil peşine düştü

Hayvan otlatan çopan çektiği fotoğrafı paylaşınca ortalık karıştı. Paylaşımdaki fil için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Ardahan'dan merada hayvanları otlatan bir çoban karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Jandarma ekipleri bölgeye giderek fili aramaya başladı.

Ardahan'da çekilen fil fotoğrafı kısa sürede yayılırken, jandarma ekipleri bölgeye giderek fili aramaya başladı.

Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek, çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafın hızla yayılması üzerine Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. İlk etapta çobanı bulan jandarma ekipleri fotoğrafın çekildiği bölgeye gitti. Çobanın gösterdiği bölgede olduğu ileri sürülen filin bulunması için çalışma başlatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Havanın kararması nedeniyle arama çalışmaları el feneri ve flaşörlerle sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23