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Sosyal Medya Çobanın maaşını duyunca şaşırıp kaldılar! Bu maaş aylık mı, yıllık mı?
Sosyal Medya

Çobanın maaşını duyunca şaşırıp kaldılar! Bu maaş aylık mı, yıllık mı?

Yeniakit Publisher
2024-09-05 14:56:00 - 2024-09-05 15:03:42
Çobanın maaşını duyunca şaşırıp kaldılar! Bu maaş aylık mı, yıllık mı?

Yolda gördükleri çoban ile sohbet eden vatandaşların konuşmaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Çobana ne kadar maaş aldığını soran vatandaşlar kazancını duyunca adeta küçük dilini yuttu. Çobanın aldığı maaşı yüksek bulan vatandaş, 'Yıllık mı aylık mı?' diye sorarak şaşkınlığını gizleyemedi.

Sosyal medyada hızlıca yayılan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Üretici ve mal sahipleri çoban bulmakta zorlanırken, sosyal medya kullanıcısının çektiği video dikkat çekti. 

Konaklama, internet, yemek gibi istekleri bulunan çobanlar son zamanların en çok aranan meslek grupları arasında yer alıyor. 

BU MAAŞ AYLIK MI, YILLIK MI?

Gündem olan video ile çobanların yüksek maaşlar aldığı bir kez daha gözler önüne serildi. Yolda gördükleri çoban ile sohbet eden vatandaş, çobana ne kadar maaş aldığını sordu.

60 bin TL aldığını söyleyen çobanın verdiği cevap vatandaşları şaşkına çevirdi. Maaşa inanamayan vatandaş, 'Yıllık mı aylık mı?' diye sormadan duramadı. 

"GELİYORUM SANA RAKİP OLACAĞIM"

Çobanın aylık 60 bin TL aldığını duyunca hayrete düşen vatandaş "Oğlum ben bırakıyorum Ankara'yı. Geliyorum sana rakip olacağım" ifadelerini kullandı.

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