Çobanın bulduğu kaya resimleri üzerinde çalışmalar sürüyor

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir çobanın bulduğu kaya resimleri üzerinde çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Seydikemer ilçesinde geçen yıl kasım ayında hayvanlarını otlatan bir çoban, kaya üzerinde hayvan figürlerinin bulunduğunu gördü.

Resimleri inceleyen çoban, gördüklerini yörenin yerel sanatçısı Vedat Karakaya'ya anlattı. Karakaya da durumu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Gökçe'ye bildirdi.



Bunun üzerine Gökçe başkanlığındaki bir ekip, kaya resim alanında inceleme başlattı.

Alan, Gökçe'nin başvurusu üzerine 2019 yılı sonunda Antalya Koruma Kurulu tarafından tescillendi.

Gökçe'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığına yaptığı başvurunun ardından 4 üniversitede oluşturulan ekipler, alanda yaklaşık iki ay raporlama ve belgeleme yaptı.

-"Kaya resimlerinin 3 boyutlu modelleri hazırlandı"

Prof. Dr. Mustafa Gökçe, sanat tarihi, tarih, arkeoloji, halk bilimi gibi farklı alanlarda uzman 12 kişilik ekiple sahada çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ekibin kaya resimlerinin bulunduğu alanın yakın çevresinde de incelemelerde bulunduğunu vurgulayan Gökçe, "Araştırmacılara teknik destek veren Alper Başıran'ın liderliğindeki bir ekip ise kaya resim alanının hava fotoğraflarını çekerek üç boyutlu model hazırlandı. Bu çalışmalar ilerleyen dönemlerde kaya resimlerinin tanıtımına ilişkin oluşturulacak sosyal ortamlarda oldukça faydalı olacak." dedi.

-"Kaya resimleri kültürel bir devamlılığın göstergesi"

Gökçe, çalışmaların gelecek yıl da devam edeceğini, alanda kazı çalışmasının başlatılması için çaba gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Alanda farklı dönemlerde çizilmiş, karakteristik konargöçer Türk kültürünü yansıtan dağ keçisi, süvari, geyik gibi figürlerin olduğu tespit edildi. Bu figürler ilk çağlardan itibaren Türklerin bulunduğu her coğrafyada kaya resimleri ya da başka sanat eserleri üzerinde sıkça rastlanan figürlerdir. Bu açıdan Anadolu'nun en batısında bulunan bahsi geçen kaya resimleri kültürel bir devamlılığın da göstergesidir. Kaya resimlerinin yakınlarında bulunan eski Türk kurganlarına benzeyen mezarlarla ilgili de çalışma yürütülüyor. Çalışmalar sonucu bölgedeki Türk tarihinin bilinenden daha eski ve köklü olduğuna dair önemli veriler elde edilebilecek."