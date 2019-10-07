Suriye’nin kuzeyindeki Çobanbey ve Azez’de patlama meydana geldi. Patlamalarda toplamda 18 kişinin yaralandığı belirtildi. Çobanbey'de yaşanan son dakika gelişmesinin ardından Çobanbey nerede sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bir motosiklet ya da kamyonetin altına yerleştirildiği tahmin edilen bomba infilak ettiği bildirilen saldırının ardından Çobanbey nerede? sorusu merak ediliyor. Peki, Çobanbey nerede? İşte detaylar...

Orient News’te yer alan habere göre, Suriye’nin Halep’e bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Meydana gelen patlamada 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Azez’de meydana gelen patlamada ise 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çobanbey nerede?

Çobanbey Sınırı Kapısı Kilis'in Elbeyli ilçesindedir. Çobanbey, ya da el-Rai, Suriye'nin Halep ilinde bulunan bir kasabadır. 2004'te nüfusu 4.609 kişiydi. Halep İli'ndeki önemli Türkmen yerleşim birimleri arasındadır.