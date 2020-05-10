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Aktüel

Çoban çiçekleri kar altında kaldı

Erzurum’un Olur ilçesinde sürpriz kar yağışı çoban çiçeklerinin kar altında kalmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:34:26 -
Çoban çiçekleri kar altında kaldı

Erzurum’un Olur ilçesinde sürpriz kar yağışı çoban çiçeklerinin kar altında kalmasına neden oldu.


Olur’un Ormanağzı köyü Şamatur yaylasına giden vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında kalan çoban çiçekleriyle öz çekim yaptılar.


Oltulu işadamlarından Öner Elibol, "Bugün Ormanağzı köyü Şamatur yaylasına gezmeye geldik. Muhteşem bir manzara ile karşılaştık, çiçeklerin üzerine kar yağıyor böyle bir manzara kaçınılmaz ilk defa böyle bir görüntüyü yaşıyorum" dedi.


Ormanağzı köyünden Gürdal Pala ise, "Ormanağzı köyü Coreker yaylasında yeşil ile kar çiçeklerinin beyaza bürüdü. Yazın kar yağar başımıza şarkısı gerçek oldu. Şamatur ve Coreker yaylasında muhteşem bir manzara" diye konuştu.

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