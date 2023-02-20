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Gündem CNR Expo Mersin Yenişehir bu defa depremzedeler için açıldı
Gündem

CNR Expo Mersin Yenişehir bu defa depremzedeler için açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerle yüzyılın felaketini yaşayan depremzedelere dünyadan ve yurdun dört bir yanından yardım akmaya devam ediyor. Yüzün üzerinde ülkenin eğitimli arama kurtarma personeli, insani ihtiyaç malzemeleri ve nakdi yardım yaptığı depremzedeler için 84 milyon tek yürek oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 10:53:00 -
CNR Expo Mersin Yenişehir bu defa depremzedeler için açıldı

Türkiye’nin dört bir yanından yardımsever vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi dünyası, asrın felaketi olan Kahramanmaraş depreminde devletiyle el ele vererek yaraları sarabilmek için müthiş bir dayanışma örneği sergiledi. Özellikle barınma sorunu yaşayan ve yurdun dört bir yanına gönderilen depremzedeler için CNR Expo Mersin Yenişehir Fuar Merkezi’nin de kapıları açıldı. Mersin Valiliği tarafından organize edilen, CNR Holding, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi’nin yürüttüğü yardım kampanyası için CNR Expo Mersin Yenişehir Fuar Merkezi misafirhaneye çevrildi.

Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Depremzedeler için 3 öğün yemek çıkarılan fuar merkezinde, çocuklar için uzman öğretmenler eşliğinde rehabilite edici etkinlikler de düzenliyor. CNR Holding, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi tarafından binin üzerinde depremzedenin konaklayabileceği şekilde dönüştürülen CNR Expo Mersin Yenişehir Fuar alanında beslenmenin yanı sıra ek gıda, yetişkin ve çocuk kıyafeti ve bebek ürünleri desteği de veriliyor.

Yüzyılın felaketinden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis illeri için CNR ailesi depremin ilk gününden itibaren etkin bir şekilde yer alıyor. CNR, deprem bölgesine 7 Şubat’tan itibaren başladığı gıda, bebek bezi ve hijyenik ped yardımlarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından attığı; "Deprem bölgesinden Mersin'e gelen vatandaşlarımızı, hazırladığımız geçici barınma yerlerine yerleştiriyoruz. Ancak çok sayıda gelen var ve acilen yeni yerler oluşturmalıyız. Uygun binası olanları, binalarını bize tahsis etmeye çağırıyorum. Gelin, bu yarayı hep birlikte saralım" paylaşımı ile destek çağrısında bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CNR Expo Mersin Yenişehir Fuar Merkezi’nde, Mersin Büyükşehir Belediyesi personelinin yanı sıra çok sayıda gönüllü de canla başla depremzedeler için çalışıyor.

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