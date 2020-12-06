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Medya CNNTürk'te moderatör, Öztürk Yılmaz'a dayanamadı: Sürekli tekrara düşüyorsunuz!
Medya

CNNTürk'te moderatör, Öztürk Yılmaz'a dayanamadı: Sürekli tekrara düşüyorsunuz!

CNNTürk ekranlarında 'tank paleti fabrikası polemiği' ile ilgili konuklar arasında yapılan tartışmada kendine söz hakkı verilmediğini söyleyen Öztürk Yılmaz'a, moderatör Semiha Şahin, "Lafınız bitmiyor. Sürekli tekrara düşüyorsunuz." diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 01:39:00 - 2020-12-06 01:43:31

CNN Türk ekranlarında yayınlanan 'CNN Türk Masası' programında moderatör Semiha Şahin ve Öztürk Yılmaz arasında tartışma yaşandı.

CNNTürk'te Semiha Şahin moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'CNN Türk Masası' programında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın ordunun Katar'a satıldığını söylemesi üzerine başlayan 'tank palet fabrikası polemiği' tartışıldı.

Moderatörden Öztürk Yılmaz'a tepki

Program boyunca akılalmaz iddialarla hükümeti suçlayan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, moderatör Semiha Şahin ile tartışma yaşadı.

Semiha Şahin'in diğer konuklara söz hakkı vermek istemesine sinirlenen Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, moderatöre karşı çıktı. Bunun üzerine Şahin, "Lafınız bitmiyor. Sürekli tekrara düşüyorsunuz." diyerek Öztürk'e tepki gösterdi.

Muhasebeci Kenan?

Terör örgütü DEAŞ'ın Musul Başkonsolosluğu baskınında 45 görevliyle birlikte rehin alınan Yılmaz, başkonsolos olduğunu gizleyerek kendini 'Muhasebeci Kenan' olarak tanıttı. Yerine polis memurunu başkonsolos olarak gösteren Yılmaz, kurtulduktan sonra kendini kahraman olarak gösterdi.

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