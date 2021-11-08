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Dünya CNN’in bir yalanı daha elinde patladı! O haber de asparagas çıktı
Dünya

CNN’in bir yalanı daha elinde patladı! O haber de asparagas çıktı

Asparagas haberleriyle ünlü CNN International’ın bir yalanı daha elinde patladı. Amerikalı haber kanalının geçtiğimiz günlerde servis ettiği ve Türk medyasının da üzerine balıklama atladığı “Afganistan’ın Badgis şehrinde yaşayan bir baba, maddi sorunları nedeniyle 9 yaşındaki Parwana isimli kızını 55 yaşındaki bir adama sattı” şeklindeki sözde haberin senaryodan ibaret olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 21:26:00 - 2021-11-08 21:36:17
CNN’in bir yalanı daha elinde patladı! O haber de asparagas çıktı

 

Münübe Yılmaz

Asparagas haberleriyle ünlü CNN International’ın bir yalanı daha elinde patladı. Amerikalı haber kanalının geçtiğimiz günlerde servis ettiği ve Türk medyasının da üzerine balıklama atladığı “Afganistan’ın Badgis şehrinde yaşayan bir baba, maddi sorunları nedeniyle 9 yaşındaki Parwana isimli kızını 55 yaşındaki bir adama sattı” şeklindeki sözde haberin senaryodan ibaret olduğu belirlendi. Parwana’nın babası Abdul Malik, “Kızımı 2 bin 200 dolara tekabül eden nakit para ve koyun karşılığı sattığım yönündeki haberler tamamen yalan. CNN’in haberinde bahsettiği 55 yaşındaki o kişi, aslında kızımın amcası” dedi. 

Güya kendisini satın alacak kişi için hazırlanmış

CNN, Afganistan’da Taliban’ın işbaşına gelmesinin ardından yaptığı algı haberinde “Babası tarafından süslenmesi söylenen Parwana, daha sonra gözlerine ve dudaklarına makyaj yaparak, kendisini satın alacak kişi için hazırlandı. Parwana, CNN International’a yaptığı açıklamada, kendisini satın alan adam ile ilgili ‘beyaz kaşları ve kalın beyaz sakalı olan yaşlı bir adam’ ifadesini kullanırken, onun kendisini dövmesinden ve evinde çalışmaya zorlamasından endişe ettiğini belirtti” yalanlarına yer vermişti.

 

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