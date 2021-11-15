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Dünya CNN'den dikkat çeken iddia! 'Beyaz Saray'da işlevsiz kaldı'
Dünya

CNN'den dikkat çeken iddia! 'Beyaz Saray'da işlevsiz kaldı'

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in görev tanımında bir karmaşa olduğu, Beyaz Saray'da "işlevsiz" kaldığı ve Joe Biden yönetimince kenara itildiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 19:20:00 -
CNN'den dikkat çeken iddia! 'Beyaz Saray'da işlevsiz kaldı'

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in görev tanımında bir karmaşa olduğu, Beyaz Saray'da "işlevsiz" kaldığı ve Joe Biden yönetimince kenara itildiği ileri sürüldü.

CNN'in, Harris'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Harris'in yönetimdeki görevi ve ajandası konusunda bir belirsizlik var.

Göreve başlamasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçmesine rağmen hala birçok kişi Harris'in odağının ne olduğunu bilmiyor ve kendisi yönetimde "işlevsiz" kalıyor.

ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı olma unvanını taşıyan Harris'in, kendisini destekleyenler için "hayal kırıklığı" oluşturduğu ve Biden yönetimince kenara itildiği görüşleri de paylaşıldı.

Bazı kaynaklar, Harris'in bu durumunun Beyaz Saray'da Harris ile çalışan ekipte bir yıpranmaya yol açtığını kaydetti.

Harris'i Joe Biden yönetimi mi kısıtlıyor?

Harris'e yakın bazı kaynaklar ise Harris'in Biden yönetimi tarafından kısıtlandığını hissettiğini ve bunu birkaç kez dile getirdiğini aktardı.

Adının açıklanmasını istemeyen bazı kaynaklar ise Biden yönetiminin Harris'i bilerek başarısız olacağı ya da arka planda kalacağı görevlere atadığını, bunun en büyük örneğinin ise Harris'in Meksika sınırındaki göçmen kriziyle mücadele görevine verilmesi olduğunu belirtti.

Ayrıca kaynaklar, Biden'ın ekibinin Harris ile çok fazla iletişim içinde olmadığını, ekip ile Harris arasında gerilim olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray'dan yalanlama

Öte yandan Beyaz Saray, CNN'in söz konusu haberini yalanladı.

Harris'in Sözcüsü Symone Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, Harris'in Fransa ziyaretinde dünya sahnesinde ABD'nin liderliğini gösterdiğine ve altyapı paketinin Kongreden geçmesinde büyük rol aldığına işaret ederek, "Tüm bunlar olurken, bazı basın kuruluşları sadece dedikodulara odaklanıyor." eleştirisinde bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bunu duymaya ihtiyacı olanlar için söylüyorum, Başkan Yardımcısı Harris sadece önemli bir ortak değil aynı zamanda, ülkenin karşılaştığı birçok zorlukta kilit rol alan cesur bir liderdir." ifadesini kullandı.

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