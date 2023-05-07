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Gündem CNN ve BBC'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığı! 'Çok ilginç'
Gündem

CNN ve BBC'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığı! 'Çok ilginç'

Yeniakit Publisher
2023-05-07 19:48:00 -
CNN ve BBC'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığı! 'Çok ilginç'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da tarihi kalabalığa seslendi. CNN International ve BBC büyük bir şok yaşadı.

AK Parti seçimler öncesi en büyük buluşmasını İstanbul'da gerçekleştirdi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Büyük İstanbul Mitingi için hareketlilik başladı. Atatürk Havalimanı'ndaki tarihi buluşmaya yüz binlerce vatandaş akın etti.

1 milyon 700 bin kişi katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılan vatandaşların resmi rakamını 1 milyon 700 bin kişi olarak açıkladı.

ABD ve İngiliz basının İstanbul şaşkınlığı

Tarihi mitingi aktaran İngiltere merkezli BBC, "Bu miting son yıllarda dünyada ki en yüksek katılımlı şovu olabilir" yorumunda bulunurken ABD merkezli CNN International ise "21 yıllık iktidarından sonra Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon insanı bir meydana toplaması çok ilginç.." ifadelerini kullandı.

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