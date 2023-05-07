CNN ve BBC'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığı! 'Çok ilginç'

AK Parti seçimler öncesi en büyük buluşmasını İstanbul'da gerçekleştirdi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Büyük İstanbul Mitingi için hareketlilik başladı. Atatürk Havalimanı'ndaki tarihi buluşmaya yüz binlerce vatandaş akın etti.

1 milyon 700 bin kişi katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılan vatandaşların resmi rakamını 1 milyon 700 bin kişi olarak açıkladı.

ABD ve İngiliz basının İstanbul şaşkınlığı

Tarihi mitingi aktaran İngiltere merkezli BBC, "Bu miting son yıllarda dünyada ki en yüksek katılımlı şovu olabilir" yorumunda bulunurken ABD merkezli CNN International ise "21 yıllık iktidarından sonra Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon insanı bir meydana toplaması çok ilginç.." ifadelerini kullandı.