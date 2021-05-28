  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarlada 9, markette 20 lira! 'Buna can dayanmıyor'
Steinmeier yeniden aday!
Almanya Türkiye arası uçak fiyatlarında
Merkel’e hakarete 8 ay hapis!
Gündem CNN Türk Gezi kalkışmasının delillerini yok ediyor! Yayınlarını sildikleri öğrenildi
Gündem

CNN Türk Gezi kalkışmasının delillerini yok ediyor! Yayınlarını sildikleri öğrenildi

Osman Kavala başta olmak üzere Gezi kalkışmacılarının yıllar sonra hesap vermeye başlamasından sonra CNN Türk televizyonunun, Gezi kalkışması yayınlarını arşivinden silerek delilleri yok ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 21:48:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Ağaç bahanesi ile başlayıp, 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı sokak olaylarına dönüşen Gezi olaylarını organize edenlerin, yıllar sonra hesap vermeye başlaması ile CNN Türk televizyonunun Gezi delillerine ilişkin görüntüleri sildiği öğrenildi.

'CNN Türk programları neden siliyor?'

O dönem Gezi çığırtkanlarının arasında olan Enver Aysever, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Aralarında gençlerin de 20'ye yakın kişinin öldüğü Gezi olaylarına destek vermek marifetmiş gibi davranan Aysever, şunları söyledi:

"Herkes bugün sözde muhalif... Gelin gerçeğe bakalım, Taksim’den 'Gezi' yayınını ilk kim yapmış? Kimler konuşmuş? Diğer büyük kanallar neredeymiş? O gün CNN Türk de çalışıp da Taksim’e çıkmak kolay değildi. Bu arada CNN Türk neden siliyor programları anlamış değilim. Yorum sizin ..."

Kitleleri gece gündüz kışkırtmışlardı!

Enver Aysever, Gezi kalkışması esnasında CNN Türk ekranlarından yaptığı Gezi yayınlarından birisini paylaştı. Aysever'in paylaşımında konuk olarak görünen Gezici Levent Üzümcü ve diğer isimler, CNN Türk ekranlarında kalkışmacıları kışkırtarak kitleleri Gezi parkına davet ediyorlardı. Enver Aysever'in 'CNN Türk Gezi yayınlarını siliyor' açıklaması, kamuoyunda, CNN Türk'ün delileri yok etmesi olarak yorumlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"SİHA'lardan daha önemli" diyen Mete Yarar, Türkiye'nin gizli yeni teknolojisini açıkladı! "TSK son saldırılarda kullandı"

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin yeni ve henüz açıklanmayan teknolojisiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Hazımsız Almanlardan Taksim Camii provokasyonu!
Gündem

Hazımsız Almanlardan Taksim Camii provokasyonu!

Yıllardır bölgede yaşayan vatandaşlar ve çalışan esnaf için büyük ihtiyaç olan Taksim Camii bugün ibadete açılıyor. Taksim’de cami eksikliği..
Başkan Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı

Taksim Camii ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kub..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay