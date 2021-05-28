CNN Türk Gezi kalkışmasının delillerini yok ediyor! Yayınlarını sildikleri öğrenildi

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Ağaç bahanesi ile başlayıp, 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı sokak olaylarına dönüşen Gezi olaylarını organize edenlerin, yıllar sonra hesap vermeye başlaması ile CNN Türk televizyonunun Gezi delillerine ilişkin görüntüleri sildiği öğrenildi.

'CNN Türk programları neden siliyor?'

O dönem Gezi çığırtkanlarının arasında olan Enver Aysever, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Aralarında gençlerin de 20'ye yakın kişinin öldüğü Gezi olaylarına destek vermek marifetmiş gibi davranan Aysever, şunları söyledi:

"Herkes bugün sözde muhalif... Gelin gerçeğe bakalım, Taksim’den 'Gezi' yayınını ilk kim yapmış? Kimler konuşmuş? Diğer büyük kanallar neredeymiş? O gün CNN Türk de çalışıp da Taksim’e çıkmak kolay değildi. Bu arada CNN Türk neden siliyor programları anlamış değilim. Yorum sizin ..."

Kitleleri gece gündüz kışkırtmışlardı!

Enver Aysever, Gezi kalkışması esnasında CNN Türk ekranlarından yaptığı Gezi yayınlarından birisini paylaştı. Aysever'in paylaşımında konuk olarak görünen Gezici Levent Üzümcü ve diğer isimler, CNN Türk ekranlarında kalkışmacıları kışkırtarak kitleleri Gezi parkına davet ediyorlardı. Enver Aysever'in 'CNN Türk Gezi yayınlarını siliyor' açıklaması, kamuoyunda, CNN Türk'ün delileri yok etmesi olarak yorumlandı.