0553 313 94 23

CNN mutabakatı böyle duyurdu! 'Günün kaybedeni ABD oldu'

Türkiye'nin Rusya ile vardığı mutabakat ABD basınında geniş yankı buldu. Ülkenin önemli medya organlarından biri olan CNN anlaşmayı, 'ABD günün kaybedeni oldu' başlığyla okuyucularına duyurdu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:21
CNN mutabakatı böyle duyurdu! 'Günün kaybedeni ABD oldu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'nin geleceğine ilişkin alınan kararları açıkladı.

İki liderin duyuduğu anlaşma sonrası terör örgütü YPG'nin Tel Rıfat ve Münbiç'i boşaltacağı ve bölgede Türk-Rus devriyelerinin başlayacağı kesinleşti.

ABD'nin bölgede etkinliği kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YPG teröristlerine, Türkiye sınırından 30 kilometre çekilmeleri için 150 saat verildiğini de açıklamasıyla anlaşmanın en önemli şartları belirlenmiş oldu.

Dünya basını Suriye anlaşmasını yakından takip ederken, özellikle Batı medyası, ABD’nin artık bölgede etkinliğinini kalmamasına odaklandı.

"Anlaşmanın en büyük kaybedeni ABD"

CNN, tarihi Suriye anlaşmasını "ABD’nin artık Suriye’nin geleceğini şekillendirmede bir yeri yoktur" başlığıyla duyururken, bölgenin jeopolitik önemi nedeniyle en büyük kaybedenin ABD hükümeti olduğunu belirtti.

ABD birliklerinin bölgeyi terk etmeleri için sınırlı saatlerinin kaldığını belirten CNN, bunun bir aşağılanma niteliğinde olduğunu söyleyerek geri çekilmenin kendilerinin güçsüz gösterdiği imasında bulundu.

CNN, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Putin’in bu anlaşmayla bölgede siyasi ağırlıklarını ortaya koyduklarını belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:21
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

YORUM YAZ

  • ÇetinÇetin15 sa önce
    Sarı civciv Trump,Türk Milletine galiz hakaretler ettikten sonra,Tayyip erdoğana da şahsi olarak şantaj yaptıktan sonra,Suriye'de inisiyatifi Rusya'ya yani Putin'e kaptırmıştır.Yeni nir gelişme olmaz ise Trump'ın artık adı geçmeyecektir.Ülkeler arası sürekli düşmanlık ya da dostluk yoktur.Ama Amerika'lı yöneticiler Türkiye'nin düşmanıdır.Bu iyice belli olmuştur.Taaa 1964 Johnson mektubundan 1974 Kıbrıs çıkarmasına, 2003 yılındaki Irak savaşına ve 5 gün önceki Yrump'ın Türkiye'yi tehdit eden mektubunu hatırlayalım.Bu utanmaz adamların rezil mektuplarına,tehditlerine gereği gibi yanıt vermez isek,bu ne Türk milletine yakışır.Ne de bu hadsiz,onursuz adamlara gereken yanıtı vermiş oluruz.
  • hsnhsn21 sa önce
    günün kazananı esed ve rus gavuru oldu. şimdi o üç milyon suriyeli nereye yerleşecek. esed güvenli bölgenin çoğuna hakimgöçmenler buralara gelmez. yine abd rus oyunuyla karşı karşıya kaldık harekat erken bitirilip masaya oturuldu bence
  • hsnhsn21 sa önce
    günün kazananı esed ve rus gavuru oldu. şimdi o üç milyon suriyeli nereye yerleşecek. esed güvenli bölgenin çoğuna hakimgöçmenler buralara gelmez. yine abd rus oyunuyla karşı karşıya kaldık harekat erken bitirilip masaya oturuldu bence
  • hsnhsn21 sa önce
    günün kazananı esed ve rus gavuru oldu. şimdi o üç milyon suriyeli nereye yerleşecek. esed güvenli bölgenin çoğuna hakimgöçmenler buralara gelmez. yine abd rus oyunuyla karşı karşıya kaldık harekat erken bitirilip masaya oturuldu bence

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
  1. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
  2. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
  3. Türkiye'yi kınıyordu... Polis..
  4. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
  5. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  6. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  7. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  8. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  9. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  10. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  11. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  12. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  13. Galatasaray'da Küfür krizi!
  14. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  15. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
  16. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  17. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  18. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
  19. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
  20. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
  21. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
  22. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
  23. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
  24. Arakanlılara yönelik 'savaş..
  25. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
  26. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  27. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
  28. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
  29. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  30. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi