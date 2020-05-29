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Dünya

CNN muhabiri Omar Jimenez, canlı yayında gözaltına alındı

ABD polisinin siyahi George Floyd'u boğarak öldürmesinin ardından Minneapolis'te başlayan şiddet olaylarını görüntülemek için kentte bulunan CNN muhabiri Omar Jimenez ve ekibi canlı yayın yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:17:00 -

ABD'de polisin silahsız bir siyahi vatandaş George Floyd'u gözaltına alırken boğarak öldürmesi eylemlerin başlamasına sebep oldu. ABD’de polise karşı vatandaşlar ayaklandı, marketler yağmalandı.

Donald Trump eylemcilere tehditlerde bulunarak ‘silahlar konuşur’ dedi.

CNN muhabiri gözaltına alındı

Floyd'u öldürmesinin ardından Minneapolis'te başlayan şiddet olaylarını görüntülemek için kentte bulunan CNN muhabiri Omar Jimenez ve ekibi canlı yayın yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındı.

 

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