CNN ile Denizbank arasında 'Seçil Erzan' kavgası!

Cnn Türk Muhabiri Merve Tokaz, ilgili haberinde Seçil Erzan'a ait görüntülerin Denizbank tarafından silindiğini aktardı.

Tokaz canlı bağlantıyla anlattığı haberinde,"Erzan'ın son duruşması 8 Mart'ta görülmüştü. Orada diğer duruşmalardan farklı olarak Seçil Erzan'ın savunmasında değişikiik vardı. Bankaya tek kelime etmeyen Seçil Erzan çarpıcı ifadeler kullandı. Erzan, 'Ben hiçbir şeyi gizli saklı yapmadım. Paralar, evraklar bankaya gelip götürüldü. Her şeyi açık seçik yaptım. Bankanın bu para alışverişinden haberinin olmamasının ihtimali yok' dedi. Ardından mağdur avukatları, banka kayıtlarının silindiği bunların da dosyaya eklenmesini talep etti." ifadelerini kullandı.

CNN'in iddiasına tepki gösteren Denizbank tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "CNN TURK televizyonu; 10.05.2024 tarihinde yayınlanan “A’dan Z’ye / Gündem” isimli programında, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2023/341 E. sayılı dosyası içinde yer alan CD’lerin ve disklerin görüntü ve çözümünün yapılması sonucu dosyaya giren 24.04.2024 tarihli bilirkişi raporundaki görüntüleri, gerçeğinden farklı olarak üretilmiş bir senaryo içinde, basın ahlakı ve hukuk kurallarına aykırı biçimde ekranlarına taşımıştır." denildi.

Denizbank'ın açıklamasında, bilirkişi raporunun çarpıtıldığı ifade edildi:

Özellikle vurgulamak isteriz ki; anılan yayında, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2023/341 esas sayılı dosyasına ilişkin olarak, Adli Bilişim Uzmanları tarafından hazırlanan 24.04.2024 tarihli bilirkişi raporu bağlamından kopartılmış; adeta içeriği tahrif edilmek suretiyle kamuoyuna servis edilmiştir.

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