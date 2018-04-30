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Cleveland Cavaliers yarı finale yükseldi

NBA play-off'larında Indiana Pacers'ı 105-101 yenen Cavaliers, seriyi 4-3 kazanarak adını konferans yarı finaline yazdırdı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:05
Cleveland Cavaliers yarı finale yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Indiana Pacers'ı 105-101 yenen Cleveland Cavaliers, seriyi 4-3 kazanarak konferans yarı finaline yükseldi.

Cavaliers, Doğu Konferansı play-off ilk tur serisi 7. maçında Indiana Pacers'ı konuk etti.

Quicken Loans Arena'da yapılan karşılaşmada ilk periyodu 31-19 önde tamamlayan Cavaliers, soyunma odasına 54-43 üstün gitti. Indiana Pacers, üçüncü periyotta farkı indirmesine rağmen son çeyreğe ev sahibi takımın 76-74 üstünlüğüyle gidildi. Dördüncü periyotta da rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Cavaliers, çekişmeli geçen karşılaşmadan 105-101 galip ayrılarak seriyi 4-3 kazandı ve yarı finale çıktı.

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 09:05
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