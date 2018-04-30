Cleveland Cavaliers yarı finale yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Indiana Pacers'ı 105-101 yenen Cleveland Cavaliers, seriyi 4-3 kazanarak konferans yarı finaline yükseldi.

Cavaliers, Doğu Konferansı play-off ilk tur serisi 7. maçında Indiana Pacers'ı konuk etti.

Quicken Loans Arena'da yapılan karşılaşmada ilk periyodu 31-19 önde tamamlayan Cavaliers, soyunma odasına 54-43 üstün gitti. Indiana Pacers, üçüncü periyotta farkı indirmesine rağmen son çeyreğe ev sahibi takımın 76-74 üstünlüğüyle gidildi. Dördüncü periyotta da rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Cavaliers, çekişmeli geçen karşılaşmadan 105-101 galip ayrılarak seriyi 4-3 kazandı ve yarı finale çıktı.